«Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα» με τη Λίλα Μπακλέση στο Θέατρο Ελένη Ερήμου

Το έργο που κέρδισε κοινό και κριτικούς κάνει πρεμιέρα την 1η Δεκεμβρίου

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Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα
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Η Λίλα Μπακλέση επιστρέφει στη σκηνή με τον μονόλογο «Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Δελιάδη. Το έργο που κέρδισε κοινό και κριτικούς στο εξωτερικό παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο ΕΛΕΡ Ελένη Ερήμου.

Το «Age is a Feeling» έκανε πρεμιέρα στο Edinburgh Festival Fringe το 2022, σε παραγωγή του Soho Theatre, με συνεχόμενα sold out και τη διάκριση Fringe First Award. Η επιτυχία συνεχίστηκε με δύο εξαιρετικά πετυχημένους κύκλους παραστάσεων στο Soho Theatre του Λονδίνου και μια υποψηφιότητα για Olivier Award, ανοίγοντας τον δρόμο για παραγωγές σε πολλές χώρες του κόσμου.

«Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα» με τη Λίλα Μπακλέση στο Θέατρο Ελένη Ερήμου

Η διεθνής διαδρομή του έργου φτάνει στην Αθήνα με τη Λίλα Μπακλέση να δίνει τη δική της φωνή σε έναν μονόλογο που μας καλεί, ήδη από τον τίτλο του, να σκεφτούμε αλλιώς την ηλικία και να αναγνωρίσουμε τη δύναμη των μικρών στιγμών: μιας τυχαίας συνάντησης, μιας απόφασης, ενός απρόσμενου γεγονότος που άλλαξε τη ζωή μας. Και γιατί, απέναντι σε όσα «πρέπει» να έχουμε καταφέρει μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, μας θυμίζει πως όσο ζούμε, μπορούμε ακόμη να αλλάξουμε πορεία.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση από 1η Δεκεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στο Θέατρο ΕΛΕΡ Ελένη Ερήμου.

«Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα» με τη Λίλα Μπακλέση στο Θέατρο Ελένη Ερήμου

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Μια γυναίκα αφηγείται την πορεία της  ζωής της από τα είκοσι πέντε της χρόνια μέχρι τον θάνατό της. Μια ιστορία για το πώς η επίγνωση της θνητότητας και του αναπόφευκτου της φθοράς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, ακόμα και αν η ζωή μας δεν έχει τίποτα το κινηματογραφικό. Και για όλες εκείνες τις στιγμές που μας δίνουν την ευκαιρία να αλλάξουμε πορεία. 

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Σε μια πραγματικότητα την οποία μεταφράζουμε σε content, ενώ ταυτόχρονα αναζητούμε το πραγματικό της περιεχόμενο, και σε μια εποχή όπου η επιδίωξη της αιώνιας νεότητας μοιάζει να έχει γίνει αυτοσκοπός, το Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα αφηγείται τη ζωή μιας γυναίκας, μέσα από τις μικρές στιγμές που όταν συντεθούν, δημιουργούν τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής της. Γιατί η ζωή, όταν κοιτάζουμε πίσω, δεν μοιάζει με μια σειρά από μεγάλα γεγονότα, αλλά με ένα σύνολο μικρών στιγμών που της έδωσαν περιεχόμενο και όχι απλώς content.

«Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα» με τη Λίλα Μπακλέση στο Θέατρο Ελένη Ερήμου

Η ζωή μας δεν φτιάχνεται μόνο από τα μεγάλα γεγονότα, τις ιστορικές μάχες, τις τεράστιες συντριβές ή τις επικές νίκες. Φτιάχνεται από αλλεπάλληλα μικρά «φαινόμενα της πεταλούδας»: από ανθρώπους που συναντήσαμε, αποφάσεις που πήραμε ή δεν πήραμε, τυχαία γεγονότα, στιγμές που τότε έμοιαζαν ασήμαντες και αργότερα αποδείχθηκαν καθοριστικές. Οι πιο σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας μπορεί να προκύπτουν ακριβώς από εκεί που δεν τις περιμένουμε.

Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που μας θυμίζει το έργο: ότι δεν υπάρχει πραγματικά σημαντικό και ασήμαντο στην πορεία ενός ανθρώπου. Η ζωή δεν είναι μια σειρά από προγραμματισμένα ορόσημα που πρέπει να προλάβουμε μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Κι όμως, από τη στιγμή που μαθαίνουμε την έννοια του χρόνου, μαθαίνουμε μαζί και τις προσδοκίες που τον συνοδεύουν: τι πρέπει να έχουμε κάνει στα είκοσι, στα τριάντα, στα σαράντα, τι σημαίνει «επιτυχημένη» ενηλικίωση, τι περιμένουν οι άλλοι από εμάς και, ακόμη περισσότερο, τι περιμένουμε εμείς από τον εαυτό μας.

Το Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα κοιτάζει, μέσα από ένα πολύ ζωντανό γυναικείο βλέμμα, όλες αυτές τις προσδοκίες, αλλά κυρίως κοιτάζει τι συμβαίνει όταν η πραγματική ζωή δεν ακολουθεί το σχέδιο. Και μέσα από αυτό αναδεικνύει κάτι πολύ απλό: όσο είμαστε ζωντανοί, εξακολουθούμε να έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε πορεία. Γιατί η θνητότητα δεν είναι μόνο απειλή. Είναι αυτό που κάνει μια στιγμή να έχει σημασία. Αυτό που κάνει τον χρόνο πολύτιμο.

Αθηνά Δελιάδη 

«Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα» με τη Λίλα Μπακλέση στο Θέατρο Ελένη Ερήμου

Συντελεστές:

Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα 

Κείμενο: Haley McGee
Σκηνοθεσία: Αθηνά Δελιάδη
Μετάφραση: Δάφνη Οικονόμου
Κινησιολογία: Ιόλη Φιλιππακοπούλου 
Σκηνικά / Κοστούμια: Ελπίδα Δαλιάνη 
Μουσική: Γιάννης Ιόλαος Μανιάτης
Φωτισμοί: Ναυσικά Χριστοδουλάκου
Φωτογραφίες / Trailer: Ελένη Σπαθή
Γραφιστικά: Ναταλία Τσάλη
Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη
Υπεύθυνη Παραγωγής: Μαρία Πατέλη
Παραγωγή: Bright Productions

Παίζει η Λίλα Μπακλέση.

Πρεμιέρα 1η Δεκεμβρίου με παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, έως 19 Ιανουαρίου.
Διάρκεια 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 20€ γενική είσοδος, 16€ φοιτητικό και άνω των 65 ετών, 12€ ανέργων, ΑμεΑ και ατέλειες
Θέατρο ΕΛΕΡ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10, Πλάκα 
Στάση Μετρό Ακρόπολη 
 

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