Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο, με το άκουσμα της είδησης ότι ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, απεβίωσε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Nuestra Señora de Candelaria.
Ανείπωτη τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής που συγκρούστηκε με τερματοφύλακα
Ο επιθετικός της Τενερίφης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του αγώνα Τενερίφη - Ανδόρρα, όταν συγκρούστηκε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα Χεσούς Οβόνο. Ο γκολκίπερ της Ανδόρας τον βρήκε δυνατά με το γόνατο στο στήθος και ο Ντε Μιγκέλ κατέρρευσε.
Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε η La Liga μέσα των social media
⚫️ | Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, ha fallecido tras no poder superar las graves consecuencias del episodio sufrido ante el Andorra. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul 🕊️ Descansa en paz, Jesús https://t.co/KbyUdKcHsb— Laliga News (@laligaa_neews) November 3, 2026
Ο παίκτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται δραματικά και εν τέλει, όπως ανέφερε και ο ισπανικός σύλλογος σε ανακοίνωση του, ο παίκτης «έφυγε» από τη ζωή το πρωί της Τρίτης, βυθίζοντας στο πένθος όλη την φίλαθλη Ευρώπη.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.