Ισπανία: Σοκ και θρήνος με τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ της Τενερίφης

O παίκτης έχασε τη μάχη, ύστερα από χτύπημα στο στήθος την ώρα του αγώνα

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Αλαμέδα Ισπανία
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Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο, με το άκουσμα της είδησης ότι ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, απεβίωσε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Nuestra Señora de Candelaria.

Ανείπωτη τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής που συγκρούστηκε με τερματοφύλακα

Ο επιθετικός της Τενερίφης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του αγώνα Τενερίφη - Ανδόρρα, όταν συγκρούστηκε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα Χεσούς Οβόνο. Ο γκολκίπερ της Ανδόρας τον βρήκε δυνατά με το γόνατο στο στήθος και ο Ντε Μιγκέλ κατέρρευσε. 

Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε η La Liga μέσα των social media

 

Ο παίκτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται δραματικά και εν τέλει, όπως ανέφερε και ο ισπανικός σύλλογος σε ανακοίνωση του, ο παίκτης «έφυγε» από τη ζωή το πρωί της Τρίτης, βυθίζοντας στο πένθος όλη την φίλαθλη Ευρώπη.

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