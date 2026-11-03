H Kατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί σήμερα με τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της στην εκπομπή το όνειρο που είδε χθες το βράδυ στον ύπνο της!

Το όνειρο -που ήταν μάλλον εφιάλτης για την παρουσιάστρια- είχε να κάνει με το επαγγελματικό της μέλλον και το συμβόλαιό της και αφορούσε δήθεν σε μια άλλη εκπομπή που «υπέγραψε» να παρουσιάσει αλλά καθόλου δεν της άρεσε!

«Λοιπόν, ακούστε τι όνειρο είδα και ξύπνησα με κλάματα. Είδα λέει ότι, το κλάμα είναι καλό, με φώναξε ο διευθυντής προγράμματος, ο Χρήστος ο Κόμπος και μου λέει "θέλουμε να ανανεώσουμε το συμβόλαιό σου" και με πάει σε κάτι πλατό. Λέω "βεβαίως θα έρθω". Μου λέει "υπέγραψε". Εγώ υπογράφω πρώτα χωρίς να δω και μετά μου λέει "λοιπόν δε θα κάνεις πρωινό, θα κάνεις μία άλλη εκπομπή". Λέω "τι εκπομπή;" "Μια εκπομπή με πλαστικές". Στον ύπνο μου όλο αυτό. Και λέω, "μα εγώ δε θέλω". Και μου λέει "θα πρέπει κάθε βδομάδα να κάνεις κι άλλη πλαστική". Ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει, δε θέλω, εγώ είμαι στη φάση του πιο natural. Λοιπόν, λέω "μα δε θέλω να κάνω τέτοια εκπομπή". Μου λέει "δε γίνεται, το έχεις υπογράψει". Και να κλαίω, να κλαίω στο όνειρο και να του λέω "με παγιδεύσες". Και ξύπνησα μετά από λίγο», περιέγραψε η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα.

«Δεν ξέρω πότε υπογράφω, αλλά το σκέφτομαι γενικώς. Εν τω μεταξύ, αν ήμουν στον ξύπνιο μου θα του έλεγα: "μα έχω κάνει τα πάντα"! Στον ύπνο μου δεν του απάντησα σωστά. Έβαλα τα κλάματα. Παιδιά, θυμάστε την εκπομπή παλιά; Αυτά τα έκανα εγώ κάθε εβδομάδα. Τι δεν καταλαβαίνετε; Ελπίζω, αν με θέλει ξανά να μου πει ότι σε θέλω για πρωινό κι όχι για κάτι άλλο», ανέφερε κλείνοντας.