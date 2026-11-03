Η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η κριτής του GNTM μίλησε για τα επαγγελματικά της βήματα -από το modeling μέχρι την τηλεόραση και την υποκριτική-, το κυνήγι της νεότητας, αλλά και την προσωπική της ζωή.

Η Μπέττυ Μαγγίρα στο «The 2Night Show»

«Βέβαια, με άγχωσε το θέμα της ηλικίας. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, αν έχει πάρει και σχετικά καλά σχόλια στην πορεία, αυτό το πράγμα θέλει να το διατηρήσει, όχι να το χάσει. Το διαρκές κυνήγι της νεότητας είναι αγχωτικό. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να μην ασχοληθώ με αυτό. Σε κουράζει να προσπαθείς να διατηρείσαι νέα...

Είναι η ψυχή μου νεανική, η διάθεσή μου για τη ζωή. Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια είναι από γυναίκες. Είναι τρομερό. Απαντάω ότι είναι κρίμα μια γυναίκα να μιλάει έτσι για μια άλλη γυναίκα. Μου λένε: "Πώς έγινες έτσι; Άλλαξες τη μύτη σου; Για καλό στα λέμε!". Για κανένα λόγο δεν θα χολοσκάσω για αρνητικά σχόλια που αφορούν τη δουλειά μου», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια τόνισε πως προσέχει τη διατροφή της χωρίς να στερείται.

«Αγαπάω το μυαλό μου, θεωρώ ότι είμαι ξύπνια γυναίκα. Φτιάχνω σενάρια, συνήθως αρνητικά. Προσπαθώ να το αποβάλλω όσο μεγαλώνω. Μικρή ήμουν drama queen. Προστατεύω τον εαυτό μου από ανθρώπους που με κουράζουν. Δεν μπορώ πια την ίντριγκα και τις πολλές κουβέντες. Θέλω να κάνω ό,τι γουστάρω», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο.

Η ίδια αναφέρθηκε ακόμα στον γάμο της με τον Δημήτρη Μάζη, εξηγώντας γιατί δεν φορούν βέρες:

Η Μπέττυ Μαγγίρα με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη / NDP Photo Agency Νίκος Δρούκας

«Είμαι πολύ πιστή στον άντρα μου. Η πίστη είναι επιλογή. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια, είμαι η μεγαλύτερη υπέρμαχος της αλήθειας. Δεν θέλω να με φλομώνουν στα ψέματα. Δεν μπορούν να το αποδεχτούν όλοι», συμπλήρωσε η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Εμείς κάναμε πολιτικό γάμο, ούτε βέρες δεν πήραμε. Είμαστε ζευγάρι 25 χρόνια. Ο Δημήτρης δεν είναι καθόλου του στημένου. Δεν του αρέσει αυτό με τα τραπέζια. Του έχω πει ότι θέλω να κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι και να παίξουμε παλιά ελληνικά τραγούδια, να τα σπάσουμε. Να έρθει ο Στέλιος Διονυσίου... Όλοι οι γάμοι και όλες οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Σίγουρα θα περάσει η πρώτη φλόγα, θα έρθουν τα παιδιά, αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν είμαι η ίδια όπως στην αρχή. Δύο άνθρωποι είναι συνέταιροι στη ζωή, πορεύονται μαζί. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα, έχει τα πάνω και τα κάτω του. Όλα είναι επιλογή. Ούτε εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί», δήλωσε για τον σύζυγό της.