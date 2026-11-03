Το GNTM 2026 δεν αφήνει περιθώρια για ανάσα! Μετά τα δάκρυα και την σοκαριστική αποχώρηση του Μάνου, το τρέιλερ για το νέο επεισόδιο της Τρίτης 3 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε και υπόσχεται μια καμπάνια που... θα μείνει στην ιστορία του διαγωνισμού μόδας.

Στην αποψινή δοκιμασία, τα μοντέλα πετούν τα bridal looks και φορούν τα μαγιό τους, πέφτοντας σε μια εντυπωσιακή πισίνα με τζάμι, όπου το εσωτερικό της φαίνεται κανονικά στον φακό. Ο πήχης ανεβαίνει επικίνδυνα, ο ανταγωνισμός χτυπάει "κόκκινο" και οι δυσκολίες κάτω από το νερό φέρνουν τα πάνω - κάτω!

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Οι παγκόσμιοι καλεσμένοι-έκπληξη: Οι Dean και Dan Caten των Dsquared²!

Η μεγάλη ανατροπή της βραδιάς ακούει στα ονόματα των Dean και Dan Caten. Οι θρυλικοί δίδυμοι σχεδιαστές μόδας και ιδρυτές του διάσημου οίκου Dsquared² έρχονται στο GNTM! Οι διεθνούς φήμης σχεδιαστές θα βρεθούν δίπλα στην κριτική επιτροπή για να αξιολογήσουν τα μοντέλα και να επιλέξουν την καλύτερη φωτογραφία μιας καμπάνιας που «είναι εμπειρία και ευκαιρία ζωής», όπως χαρακτηριστικά ακούγεται στο τρέιλερ. Είναι φίλοι του κριτή μας, Λάκη Γαβαλά!

Αυστηρές κριτικές, πόζες και ατάκες "φωτιά"

Το σέξι κόνσεπτ αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση για πολλούς, με τους κριτές και τους σχεδιαστές να μην χαρίζονται σε κανέναν. Οι παρατηρήσεις για τις πόζες πέφτουν βροχή, με ατάκες όπως: «Είναι ωραία πόζα, αλλά δεν είναι σέξι».

Μάλιστα, μια ατάκα για το στυλ της πόζας ανάβει τα... αίματα: «Είναι σέξι στα μπουζούκια μετά από πέντε ποτά».

Ποιοι θα καταφέρουν να εντυπωσιάσουν τους Dean και Dan Caten και τους κριτές του GNTM και ποιοι θα τα βρουν σκούρα κάτω από τα φώτα και το νερό; Μη χάσετε το αποψινό επεισόδιο!