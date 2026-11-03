Το Release Athens 2027 παρουσιάζει τους Boy Harsher και τους Lebanon Hanover, την Τρίτη 1 Ιουνίου, στο ERGOSTASIO35. Δύο από τα πιο χαρακτηριστικά και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης darkwave σκηνής, με ξεχωριστή σχέση με το αθηναϊκό κοινό, συναντιούνται για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights της νέας συναυλιακής σεζόν, εγκαινιάζοντας παράλληλα έναν από τους πιο αναμενόμενους νέους χώρους της πόλης.

BOY HARSHER

Δεν είναι αυτονόητο να συνεχίζεις να δημιουργείς μαζί με έναν άνθρωπο όταν η προσωπική σχέση που σας έφερε κοντά έχει τελειώσει. Για τους Boy Harsher, το GET MEAN, το νέο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, γεννήθηκε μέσα από αυτή τη δύσκολη συνθήκη, μετατρέποντας την απώλεια, τη θλίψη και τον χωρισμό σε μια ιστορία επιβίωσης και ανανέωσης. Οι Jae Matthews και Augustus Muller παραμένουν πιστοί στη σκοτεινή αισθητική που τους έκανε γνωστούς, εξερευνώντας παράλληλα φωτεινότερες, πιο pop κατευθύνσεις, χωρίς να χάνουν τίποτα από την ταυτότητά τους.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν ενώ σπούδαζαν κινηματογράφο στη Savannah της Georgia και ξεκίνησαν τη συνεργασία τους ως Teen Dreamz, με τη Matthews να γράφει και να αφηγείται ιστορίες και τον Muller να συνθέτει τη μουσική που τις συνόδευε. Το 2014 υιοθέτησαν το όνομα Boy Harsher και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP, Lesser Man, που περιλάμβανε το “Pain”, ένα κομμάτι που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους underground ύμνους της δεκαετίας.

Το ντεμπούτο τους, Yr Body Is Nothing (2016), και το Country Girl EP (2017) συνέβαλαν στην καθιέρωσή τους στη σύγχρονη darkwave σκηνή, ενώ το Careful (2019) διεύρυνε το ηχητικό τους σύμπαν, συνδυάζοντας μινιμαλιστικά beats, σκοτεινά synths και τη χαρακτηριστική, αισθησιακή φωνή της Matthews. Το 2022, με το The Runner, το soundtrack της ομότιτλης ταινίας μικρού μήκους που δημιούργησαν οι ίδιοι, έφεραν ακόμη πιο κοντά τη μουσική και την κινηματογραφική τους πλευρά.

Γνωστοί για τις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις τους, οι Boy Harsher επιστρέφουν στην Αθήνα για να παρουσιάσουν τα τραγούδια του νέου τους άλμπουμ, μαζί με εκείνα που τους καθιέρωσαν ως σημείο αναφοράς του ήχου που υπηρετούν με αξιοθαύμαστη συνέπεια.

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LEBANON HANOVER

Οι Lebanon Hanover είναι το darkwave/post-punk ντουέτο της Ελβετίδας Larissa Iceglass και του Βρετανού William Maybelline. Γνωρίστηκαν το 2010 ανταλλάσσοντας αγαπημένους δίσκους των ’80s στο Last.fm, και όταν συναντήθηκαν από κοντά στο Sunderland της Αγγλίας άρχισαν σχεδόν αμέσως να γράφουν μουσική μαζί. Από τα πρώτα τους βήματα βρήκαν δισκογραφικό σπίτι στην αθηναϊκή Fabrika Records, με την οποία συνεργάζονται μέχρι σήμερα.

Τα τρία πρώτα τους άλμπουμ, The World Is Getting Colder, Why Not Just Be Solo και Tomb for Two, κυκλοφόρησαν μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο και τους ανέδειξαν σε ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ονόματα του ευρωπαϊκού coldwave. Ακολούθησαν το Besides the Abyss (2015), ηχογραφημένο στην Αθήνα, το Let Them Be Alien (2018) και το Sci-Fi Sky (2020). Το 2025 επέστρεψαν με το Asylum Lullabies, συνεχίζοντας μια πορεία που τους έχει ταξιδέψει από την Ευρώπη ως την Αμερική και την Αυστραλία.

Από το “Gallowdance”, που παραμένει το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι τους, μέχρι τα “Alien”, “Kiss Me Until My Lips Fall Off” και “Saddest Smile”, οι Lebanon Hanover έχουν χτίσει μια δισκογραφία που ξεπέρασε τα όρια της underground σκηνής και μέσα από αυτήν απέκτησαν ένα από τα πιο αφοσιωμένα κοινά της σκοτεινής ηλεκτρονικής μουσικής.

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Bandcamp

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €45 και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Σημαντικό: Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

Online: releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ μεριμνά για την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία, με κατάλληλες υποδομές και διευκολύνσεις για την ασφαλή και άνετη παραμονή τους στον χώρο. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου. Οι διαθέσιμες θέσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο είναι περιορισμένες.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

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Το ERGOSTASIO35, στην οδό Πειραιώς 35Α & Γ. Κονδύλη 2, είναι ο πρώτος υβριδικός πολιτιστικός χώρος της Αθήνας, σχεδιασμένος για να λειτουργεί όλο τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ευέλικτο venue, χωρητικότητας 5.500 θεατών, με μερικώς ανοιγόμενη οροφή, προηγμένες υποδομές και υψηλού επιπέδου εξοπλισμό σε ήχο, φώτα και εικόνα. Το stage setup μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε παραγωγής, ενώ η συνολική διαμόρφωση του χώρου επιτρέπει τη φιλοξενία διαφορετικών εκδηλώσεων και παραγωγών, σε κλειστό ή ανοιχτό περιβάλλον.

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