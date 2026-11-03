Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Νοεμβρίου από την Άση Μπήλιου

Ποια η κατάλληλη μέρα για δράση, νέα γνωρίμια & ποια η καλύτερη του μήνα!

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Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Νοεμβρίου από την Άση Μπήλιου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 4 Νοεμβρίου: Εξάγωνο Αφροδίτης-Δία, πιθανές αποκαλύψεις με καθυστέρηση.
  • 10 Νοεμβρίου: Ευνοϊκή όψη για ερωτικά και οικονομικά θέματα, αλλά με καθυστερήσεις.
  • 16 Νοεμβρίου: Ιδανική μέρα για πρωτοβουλίες λόγω όψης Άρη-Δία.
  • 23 Νοεμβρίου: Νέα γνωριμία με σημαντικό ρόλο στις σχέσεις, λόγω Αφροδίτης στον Ζυγό.
  • 28 Νοεμβρίου: Εξαιρετική μέρα, μην τη χάσετε!

Εκτός από τις αστρολογικές όψεις για όλο τον Νοέμβριο, η Άση Μπήλιου έδωσε σήμερα στο Stars System και τις τυχερές ημερομηνίες του μήνα, εξηγώντας την όψη που σχηματίζεται σε καθεμία από αυτές. 

Μπήλιου: Μηνιαίες προβλέψεις & αστρολογικές όψεις για όλο τον Νοέμβριο

Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Νοεμβρίου από την Άση Μπήλιου

Μπήλιου: Oι τυχερές ημερομηνίες του Νοεμβρίου

  • 4 Νοεμβρίου: Ωραία όψη με το εξάγωνο Αφροδίτης- Δία, αλλά με την Αφροδίτη ανάδρομη

«Το εξάγωνο Αφροδίτης- Δία θα επαναληφθεί στο τέλος του μήνα. Άρα μπορεί αύριο κάτι να μάθετε, το οποίο όμως να υλοποιηθεί πιθανώς λίγο αργότερα»

  • 10 Νοεμβρίου: «Έχουμε μια πολύ ωραία όψη επίσης, κυρίως για θέματα που αφορούν τα ερωτικά αλλά και τα οικονομικά. Μολονότι, ξαναλέω, λόγω ανάδρομου πλανητών μπορεί να καθυστερήσουν μερικές μέρες να δείξουν τα αποτελέσματά τους», είπε
  • 12 Νοεμβρίου
  • 16 Νοεμβρίου: Καταπληκτική όψη του Άρη με τον Δία

​​​​​​​​​​​​​​«Ό,τι πρέπει για να πάρετε πρωτοβουλίες και να μπείτε σε δράση»

  • 23 Νοεμβρίου: «Με την Αφροδίτη μπορεί να έχετε μια νέα γνωριμία που να παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας γιατί είναι και στον Ζυγό, άρα έχει να κάνει με σχέσεις»
  • 28 Νοεμβρίου: «Σούπερ μέρα Σημειώστε τη! Μην τη χάσετε αυτή τη μέρα. Είναι από τις καλύτερες του μήνα»
  • 30 Νοεμβρίου: τρίγωνο Ήλιου με τον Κρόνο 

«Eίναι πολύ καλό, αν θέλετε να κάνετε κάτι που να έχει μέλλον μακροπρόθεσμα»

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