Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Ευαγγελία

Διασκέδασαν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας

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Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Ευαγγελία
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Τσουβέλας: Εξηγεί γιατί έφυγε από την εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη, απαθανατίστηκαν σε σπάνια βραδινή έξοδο στην Αθήνα.
  • Η Ευαγγελία είναι εικαστικός από τη Βρετανία και την Κέρκυρα, και το ζευγάρι είναι μαζί πάνω από 10 χρόνια.
  • Ο Τσουβέλας μίλησε για την απιστία και τη σχέση του με τις πρώην του, δηλώνοντας ότι δεν θα την συγχωρούσε.
  • Επιβεβαίωσε ότι θέλει να κρατά την προσωπική του ζωή ιδιωτική και είναι επιφυλακτικός με την τηλεόραση.
  • Ο κωμικός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο γάμου, αφήνοντας ανοιχτό το θέμα.

Σε σπάνια βραδινή έξοδο απαθανατίστηκαν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη. Το αγαπημένο ζευγάρι διασκέδασε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου τραγουδούν ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής. Πόζαραν στους φωτογράφους μαζί με τη φίλη τους, Νίκη Λάμη.

Τσουβέλας: Εξηγεί γιατί έφυγε από την εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια

Δες τις φωτογραφίες:

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Ευαγγελία

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Ευαγγελία

H Ευαγγελία Καρύδη κατάγεται από τη Βρετανία αλλά και την Κέρκυρα, είναι εικαστικός, ενώ έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με την πολιτική. Οι 2 τους είναι ζευγάρι για περισσότερα από 10 χρόνια, ενώ συμβιώνουν, όπως υποστηρίζουν δημοσιεύματα.

Ο γνωστός κωμικός είχε μιλήσει για την προσωπική του ζωή, το πώς βλέπει την απιστία, αλλά και για το αν διατηρεί σχέσεις με τις πρώην συντρόφους του, στην εκπομπή Καλύτερα Αργά με την Αθηναΐδα Νέγκα.

«Δε θα άντεχα την απιστία. Αν ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός, μας σεβόταν, μας πλήρωνε τους λογαριασμούς, θα το σκεφτόμουν. Αλλά δε νομίζω να το συγχωρούσα! Αυτοί είναι οι κανόνες που έχουμε για να είμαστε μαζί με έναν άνθρωπο. Είχα δει στο κινητό της “ήταν πολύ ωραία χθες μαναράκι μου” και εγώ ήμουν αλλού. Δεν είπα κάτι! Πρέπει να ήμουν πολύ ηλίθιος γιατί πήρα μια έκφραση σαν τον Ρόκι. Ήμασταν σε μια ταβέρνα και εκεί είδα το μήνυμα, τα έφαγα όλα όσα είχαμε πάρει. Μου λέει ένας κύριος ”ωραίος”», είπε με χιούμορ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Δεν έχω σχέσεις με τις πρώην μου. Γιατί να έχεις σχέση με κάποιον πρώην αν δεν έχεις παιδιά; Μετά από εμένα ήταν όλοι καλύτεροι από εμένα. Εγώ κάνω κωμωδία!», πρόσθετε ο κωμικός.

Για το ενδεχόμενο ενός γάμου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε μιλήσει στην εκπομπή Πάμε Δανάη. «Μου αρέσει να χαλάω ρομαντικές στιγμές, μου αρέσει να κάνω άβολο φλερτ στη σύντροφό μου. Μπορεί να το πάρω το κορίτσι, μπορεί να την έχω πάρει ήδη και να μην το ξέρετε. Είμαι λίγο επιφυλακτικός με την τηλεόραση γιατί είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος», είχε πει ο κωμικός, επιβεβαιώνοντας ότι θέλει να κρατά την προσωπική του ζωή, ιδιωτική.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΥΔΗ
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