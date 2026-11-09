Μια εξωσυζυγική σχέση, μια γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες και ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογίας βρίσκονται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που απειλεί να πάρει διαστάσεις εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ. Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε δημόσια ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, διατηρώντας εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ως φερόμενη πράκτορας της Κίνας.

Το ερώτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία δεν αφορά μόνο στην προσωπική ζωή του δισεκατομμυριούχου. Είναι αν η φερόμενη σχέση θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί ως μέσο προσέγγισης του επικεφαλής μιας εταιρείας που βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη. Και, κυρίως, αν μέσω αυτής της επαφής υπήρχε πιθανότητα πρόσβασης σε πληροφορίες στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ.

黄仁勋刚刚在内部公开信承认出轨并道歉 此前《纽约时报》等媒体报道，黄仁勋与一名叫Alice Huang（又名Huang Le，与黄仁勋没有亲属关系）的女商人存在恋爱关系。Alice Huang曾担任总部位于新加坡的数据中心企业Megaspeed International的高管，该公司是英伟达的客户。 最新进展来了。黄仁勋承认自己对妻子“不忠”，并就此向妻子和孩子道歉。他还表示，自己对所做的一切承担全部责任，并承认自己的行为辜负了英伟达员工、董事会和股东对他的信任与期待。 以下是黄仁勋公开信全文： “我欠我的家人，以及在座的每一位一个道歉。 我对妻子不忠。我的行为伤害了她和我们的孩子。我所做的一切都没有任何借口。对此，我深感抱歉。 在我的一生中，家人始终给予我爱与支持。他们值得我以诚实和忠诚相待。然而，我辜负了他们，也破坏了我们共同建立的生活。我对自己的所作所为以及造成的伤害承担全部责任，并接受随之而来的批评。 致我的妻子和家人：我爱你们。我知道，道歉无法挽回我已经造成的伤害。我希望我们的家庭能够逐渐愈合，也希望随着时间的推移，我能够重新赢得你们的信任。 致英伟达的同事们，包括那些与我并肩工作数十年的伙伴，以及董事会成员、合作伙伴和全球各地的股东：你们值得我做得更好。 领导英伟达是我一生的荣幸。我的责任是为你们服务，成为一个值得你们信任的人。但我没有履行好这份责任。我将全心投入英伟达的事业，并努力重新赢得你们的信任。 我的家人不应该为我的个人选择承担任何责任。责任在我。请给予他们应有的隐私空间。” 面对这一风波，英伟达董事会也迅速作出回应：将正式启动独立调查，由独立董事组成的委员会负责监督，并聘请外部独立法律顾问协助。黄仁勋完全支持此次审查，并承诺积极配合调查。董事会表示，对黄仁勋及其领导团队充满信心，并将在适当时候公布进一步进展。 — 曾颖 (@zengying1107) November 9, 2026

Nvidia: Η παραδοχή της απιστίας και οι καταγγελίες για την Άλις Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν αρνήθηκε την απιστία του. Αντίθετα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τη σύζυγο και τα παιδιά του, αναγνωρίζοντας ότι οι πράξεις του προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην οικογένειά του.

«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό που έκανα», δήλωσε.

Σε δεύτερο μήνυμά του πρόσθεσε: «Στη σύζυγό μου και στην οικογένειά μου λέω: Σας αγαπώ. Γνωρίζω ότι μια συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει όσα έχω κάνει. Ελπίζω ότι η οικογένειά μας θα επουλώσει τις πληγές της και ότι, με τον καιρό, θα μπορέσω να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας».

NEW: Nvidia CEO Jensen Huang admits to cheating on his wife two days after a report dropped that U.S. intelligence believes he had a relationship with a Chinese spy. "I was unfaithful to my wife," Huang said in a letter to Nvidia staff. "My actions hurt her and our children. There is no excuse for what I did." "I love our country and our company, and I am committed to protecting Nvidia and supporting America's national security," he said. The company has launched an independent investigation into Huang to determine whether he was the "target of a foreign intelligence effort." The woman in question, alleged Chinese spy Alice Huang, is suspected of smuggling chips to China. Photos show her with the Nvidia CEO, and she is accused of funneling information to Beijing. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 8, 2026

Η προσωπική αυτή παραδοχή αποκτά διαφορετική βαρύτητα υπό το φως των δημοσιευμάτων για την Άλις Χουάνγκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να την παρακολουθούσαν επί περίπου έναν χρόνο και να είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS).

Οι ίδιες αναφορές υποστηρίζουν ότι η αποστολή της ήταν να προσεγγίσει τον επικεφαλής της Nvidia και να συλλέξει πληροφορίες. Γίνεται, μάλιστα, αναφορά σε απόρρητο υπόμνημα υπό την εποπτεία του Μάρκο Ρούμπιο.

Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες κατασκοπείας σε βάρος της Άλις Χουάνγκ, ούτε έχει αποδειχθεί ότι ο CEO της Nvidia γνώριζε οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύνδεσή της με κινεζικές υπηρεσίες.

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Nvidia: Γιατί μια προσωπική σχέση μπορεί να γίνει ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Η υπόθεση ξεπερνά τα όρια ενός συνηθισμένου προσωπικού σκανδάλου εξαιτίας της θέσης που κατέχει ο Τζένσεν Χουάνγκ. Η Nvidia είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κόσμο στον τομέα των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία της έχει τεράστια οικονομική και στρατηγική αξία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την Κίνα.

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Σε αυτό το περιβάλλον, η προσωπική πρόσβαση στον επικεφαλής μιας τέτοιας εταιρείας θα μπορούσε, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι αμερικανικές υπηρεσίες, να αποτελέσει τρόπο προσέγγισης ενός προσώπου με πρόσβαση σε κρίσιμες επιχειρηματικές και τεχνολογικές πληροφορίες.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι καταγγελίες προκαλούν τόσο μεγάλη ανησυχία, αφού δεν αφορούν απλώς μια εξωσυζυγική σχέση, αλλά το ενδεχόμενο μια προσωπική επαφή να χρησιμοποιήθηκε ως δίαυλος συλλογής πληροφοριών για την τεχνολογική ισχύ των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, μέχρι στιγμής δημόσια απόδειξη ότι συνέβη διαρροή εταιρικών μυστικών ή ότι τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια.

Nvidia: Τα 4,8 δισ. δολάρια σε τσιπ και το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης

Στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων βρίσκεται και η Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δραστηριοποιείται σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία φέρεται να αγόρασε επεξεργαστές Nvidia αξίας περίπου 4,8 δισ. δολαρίων μέσα σε δύο χρόνια.

Οι αμερικανικές αρχές εξέτασαν υποψίες ότι η Megaspeed ενδέχεται να βοήθησε κινεζικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν προηγμένα τσιπ παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο βρίσκεται και ο αριθμός των περίπου 136.000 GPU, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ο ακριβής αριθμός ή ο τελικός προορισμός τους.

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Η Megaspeed αρνείται ότι παραβίασε τους περιορισμούς. Ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι η Nvidia έλεγξε τους προορισμούς των τσιπ και δεν εντόπισε παράτυπη επανεξαγωγή τους στην Κίνα.

Η Nvidia ξεκινά έρευνα – Στο παιχνίδι και το Κογκρέσο

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα, συγκροτώντας ειδική επιτροπή ανεξάρτητων μελών με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.

Παράλληλα, τρεις πρόεδροι επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Μπράιαν Μαστ, Τζον Μούλεναρ και Ρικ Κρόφορντ, απέστειλαν επιστολή στις 4 Νοεμβρίου ζητώντας εξηγήσεις από τον CEO. Ζήτησαν ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών στις 18 Νοεμβρίου και κάλεσαν τον Χουάνγκ να απαντήσει έως τις 11 Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ έχει εκφραστεί θετικά για τον CEO της Nvidia

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και εκτός ΗΠΑ. Η Κίνα απέρριψε τις καταγγελίες, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Γκουο Τζιακούν, να κάνει λόγο για αβάσιμες εικασίες και προσπάθεια δυσφήμησης της χώρας. Το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης διευκρίνισε ότι δεν ερευνά τις προσωπικές σχέσεις ή τις καταγγελίες περί υπηρεσιών πληροφοριών που αφορούν την Άλις Χουάνγκ, ενώ ξεχωριστή έρευνα για τη Megaspeed συνεχίζεται.

Nvidia: Τα ερωτήματα που παραμένουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφραστεί θετικά για τον Τζένσεν Χουάνγκ, δηλώνοντας ότι δεν έχει ακούσει πως έχει κάνει κάτι κακό και χαρακτηρίζοντάς τον αξιότιμο άνθρωπο.

President Trump responds to the report that Nvidia CEO Jensen Huang had an affair with an alleged Chinese spy, and he's not rushing to judgment. ⠀ "I think he's an honorable guy," Trump tells reporters, saying he hasn't spoken to Huang about the matter and wants to hear his explanation. ⠀ The president also praises Huang's work, saying he's done an "amazing job for our country." — Fox News (@FoxNews) November 8, 2026

Ωστόσο, η ανεξάρτητη έρευνα της Nvidia και η ενημέρωση του Κογκρέσου αναμένεται να ρίξουν φως στα κρίσιμα ερωτήματα. Ποια ήταν η ακριβής σχέση του CEO με την Άλις Χουάνγκ; Είχε εκείνη πράγματι στρατολογηθεί από τις κινεζικές υπηρεσίες; Υπήρξε προσπάθεια συλλογής εταιρικών πληροφοριών; Συνδέεται η υπόθεση με τη διακίνηση προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα;

Για την ώρα, ο Χουάνγκ έχει παραδεχθεί την απιστία. Η κατασκοπεία, όμως, παραμένει στο επίπεδο των καταγγελιών. Και αυτή ακριβώς η διαφορά είναι που θα κρίνει πόσο βαθύ είναι τελικά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από τον ισχυρό άνδρα της Nvidia.