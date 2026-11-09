Σκάνδαλο με τον CEO της Nvidia: Ερευνάται αν είχε σχέση με Κινέζα πράκτορα

Στο επίκεντρο έρευνας οι αγορές επεξεργαστών δισεκατομμυρίων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, φερόμενη πράκτορα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.
  • Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν την Άλις Χουάνγκ για πιθανή στρατολόγηση από την Κίνα, ανησυχώντας για πρόσβαση σε στρατηγικές πληροφορίες.
  • Η Nvidia ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα και το Κογκρέσο ζητά εξηγήσεις από τον Χουάνγκ για την υπόθεση.
  • Η Megaspeed, εταιρεία που αγόρασε τσιπ Nvidia αξίας 4,8 δισ. δολαρίων, ερευνάται για πιθανές παραβάσεις εξαγωγών.
  • Η Κίνα απορρίπτει τις κατηγορίες και η κατάσταση προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.

Μια εξωσυζυγική σχέση, μια γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες και ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογίας βρίσκονται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που απειλεί να πάρει διαστάσεις εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ. Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε δημόσια ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, διατηρώντας εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ως φερόμενη πράκτορας της Κίνας.

Το ερώτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία δεν αφορά μόνο στην προσωπική ζωή του δισεκατομμυριούχου. Είναι αν η φερόμενη σχέση θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί ως μέσο προσέγγισης του επικεφαλής μιας εταιρείας που βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη. Και, κυρίως, αν μέσω αυτής της επαφής υπήρχε πιθανότητα πρόσβασης σε πληροφορίες στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ.

 

 

Nvidia: Η παραδοχή της απιστίας και οι καταγγελίες για την Άλις Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν αρνήθηκε την απιστία του. Αντίθετα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τη σύζυγο και τα παιδιά του, αναγνωρίζοντας ότι οι πράξεις του προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην οικογένειά του.

«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό που έκανα», δήλωσε.

Σε δεύτερο μήνυμά του πρόσθεσε: «Στη σύζυγό μου και στην οικογένειά μου λέω: Σας αγαπώ. Γνωρίζω ότι μια συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει όσα έχω κάνει. Ελπίζω ότι η οικογένειά μας θα επουλώσει τις πληγές της και ότι, με τον καιρό, θα μπορέσω να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας».

 

 

Η προσωπική αυτή παραδοχή αποκτά διαφορετική βαρύτητα υπό το φως των δημοσιευμάτων για την Άλις Χουάνγκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να την παρακολουθούσαν επί περίπου έναν χρόνο και να είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS).

Οι ίδιες αναφορές υποστηρίζουν ότι η αποστολή της ήταν να προσεγγίσει τον επικεφαλής της Nvidia και να συλλέξει πληροφορίες. Γίνεται, μάλιστα, αναφορά σε απόρρητο υπόμνημα υπό την εποπτεία του Μάρκο Ρούμπιο.

Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες κατασκοπείας σε βάρος της Άλις Χουάνγκ, ούτε έχει αποδειχθεί ότι ο CEO της Nvidia γνώριζε οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύνδεσή της με κινεζικές υπηρεσίες.

H Άλις Χουάνγκ, ερωμένη του CEO της Nvidia, ερευνάται αν είναι κατάσκοπος της Κίνας

H Άλις Χουάνγκ, ερωμένη του CEO της Nvidia, ερευνάται αν είναι κατάσκοπος της Κίνας

Nvidia: Γιατί μια προσωπική σχέση μπορεί να γίνει ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Η υπόθεση ξεπερνά τα όρια ενός συνηθισμένου προσωπικού σκανδάλου εξαιτίας της θέσης που κατέχει ο Τζένσεν Χουάνγκ. Η Nvidia είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κόσμο στον τομέα των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία της έχει τεράστια οικονομική και στρατηγική αξία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την Κίνα.

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Σε αυτό το περιβάλλον, η προσωπική πρόσβαση στον επικεφαλής μιας τέτοιας εταιρείας θα μπορούσε, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι αμερικανικές υπηρεσίες, να αποτελέσει τρόπο προσέγγισης ενός προσώπου με πρόσβαση σε κρίσιμες επιχειρηματικές και τεχνολογικές πληροφορίες.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι καταγγελίες προκαλούν τόσο μεγάλη ανησυχία, αφού δεν αφορούν απλώς μια εξωσυζυγική σχέση, αλλά το ενδεχόμενο μια προσωπική επαφή να χρησιμοποιήθηκε ως δίαυλος συλλογής πληροφοριών για την τεχνολογική ισχύ των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, μέχρι στιγμής δημόσια απόδειξη ότι συνέβη διαρροή εταιρικών μυστικών ή ότι τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια.

Nvidia: Τα 4,8 δισ. δολάρια σε τσιπ και το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης

Στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων βρίσκεται και η Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δραστηριοποιείται σε data centers και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία φέρεται να αγόρασε επεξεργαστές Nvidia αξίας περίπου 4,8 δισ. δολαρίων μέσα σε δύο χρόνια.

Οι αμερικανικές αρχές εξέτασαν υποψίες ότι η Megaspeed ενδέχεται να βοήθησε κινεζικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν προηγμένα τσιπ παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο βρίσκεται και ο αριθμός των περίπου 136.000 GPU, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ο ακριβής αριθμός ή ο τελικός προορισμός τους.

Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την εξωσυζυγική του σχέση, αλλά δεν έχει αποδειχθεί πως η ερωμένη του είναι Κινέζα πράκτορας

Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την εξωσυζυγική του σχέση, αλλά δεν έχει αποδειχθεί πως η ερωμένη του είναι Κινέζα πράκτορας

Η Megaspeed αρνείται ότι παραβίασε τους περιορισμούς. Ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι η Nvidia έλεγξε τους προορισμούς των τσιπ και δεν εντόπισε παράτυπη επανεξαγωγή τους στην Κίνα.

Η Nvidia ξεκινά έρευνα – Στο παιχνίδι και το Κογκρέσο

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα, συγκροτώντας ειδική επιτροπή ανεξάρτητων μελών με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.

Παράλληλα, τρεις πρόεδροι επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Μπράιαν Μαστ, Τζον Μούλεναρ και Ρικ Κρόφορντ, απέστειλαν επιστολή στις 4 Νοεμβρίου ζητώντας εξηγήσεις από τον CEO. Ζήτησαν ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών στις 18 Νοεμβρίου και κάλεσαν τον Χουάνγκ να απαντήσει έως τις 11 Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ έχει εκφραστεί θετικά για τον CEO της Nvidia 

Ο Τραμπ έχει εκφραστεί θετικά για τον CEO της Nvidia 

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και εκτός ΗΠΑ. Η Κίνα απέρριψε τις καταγγελίες, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Γκουο Τζιακούν, να κάνει λόγο για αβάσιμες εικασίες και προσπάθεια δυσφήμησης της χώρας. Το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης διευκρίνισε ότι δεν ερευνά τις προσωπικές σχέσεις ή τις καταγγελίες περί υπηρεσιών πληροφοριών που αφορούν την Άλις Χουάνγκ, ενώ ξεχωριστή έρευνα για τη Megaspeed συνεχίζεται.

Nvidia: Τα ερωτήματα που παραμένουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφραστεί θετικά για τον Τζένσεν Χουάνγκ, δηλώνοντας ότι δεν έχει ακούσει πως έχει κάνει κάτι κακό και χαρακτηρίζοντάς τον αξιότιμο άνθρωπο.

 

 

Ωστόσο, η ανεξάρτητη έρευνα της Nvidia και η ενημέρωση του Κογκρέσου αναμένεται να ρίξουν φως στα κρίσιμα ερωτήματα. Ποια ήταν η ακριβής σχέση του CEO με την Άλις Χουάνγκ; Είχε εκείνη πράγματι στρατολογηθεί από τις κινεζικές υπηρεσίες; Υπήρξε προσπάθεια συλλογής εταιρικών πληροφοριών; Συνδέεται η υπόθεση με τη διακίνηση προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα;

Για την ώρα, ο Χουάνγκ έχει παραδεχθεί την απιστία. Η κατασκοπεία, όμως, παραμένει στο επίπεδο των καταγγελιών. Και αυτή ακριβώς η διαφορά είναι που θα κρίνει πόσο βαθύ είναι τελικά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από τον ισχυρό άνδρα της Nvidia.

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