Κρήτη: 20 νεκροί και 133 διασωθέντες μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης σε λίγες ώρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.26 , 12:46 Η διάθεση των εισιτηρίων για την εμφάνιση του Bruce Dickinson ξεκίνησε
09.11.26 , 12:25 Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
09.11.26 , 12:23 Φτιάξτε χοιρινό με κυδώνι και σάλτσα κρασιών, μία χειμωνάτικη συνταγή
09.11.26 , 12:22 Συγκινητική η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση: «Μας δένουν πολλά»
09.11.26 , 12:17 Travel Tuesday 2026: Πότε είναι & ποιες ταξιδιωτικές προσφορές περιλαμβάνει
09.11.26 , 12:16 Σκάνδαλο με τον CEO της Nvidia: Ερευνάται αν είχε σχέση με Κινέζα πράκτορα
09.11.26 , 12:14 VW ID. Polo: Καλύτερο μικρό αυτοκίνητο στην Γερμανία για το 2027
09.11.26 , 12:04 Βανδή – Θεοδωρίδου: Οι άνδρες της ζωής τους στην πρεμιέρα τους
09.11.26 , 12:00 Xρήσιμα και εύκολα tips για να μην λαδώνουν ποτέ τα μαλλιά σου
09.11.26 , 11:55 Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια
09.11.26 , 11:53 «Μύρισε» Χριστούγεννα: Φόρεσε τα γιορτινά της η Regent Street του Λονδίνου
09.11.26 , 11:52 Σημαντικοί μουσικοί και αυτόν τον Νοέμβριο στο Half Note Jazz Club
09.11.26 , 11:43 Μαυρικίου: Η οργισμένη απάντησή του στις φήμες ότι έκανε αλλαγή φύλου
09.11.26 , 11:21 Μέτρα για την ΤΝ και τις νέες δεξιότητες των εργαζομένων
09.11.26 , 11:19 Άγ. Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η σορός γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Μελίνα Νικολαΐδη – Χριστιάνα Μπέτα: Λαμπερές στην πρεμιέρα των μαμάδων τους
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Eριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα καμία μητρότητα και το λέω ευθαρσώς»
First Dates: Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!
First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»
Βανδή – Θεοδωρίδου: Οι άνδρες της ζωής τους στην πρεμιέρα τους
Μαυρικίου: Η οργισμένη απάντησή του στις φήμες ότι έκανε αλλαγή φύλου
Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Ευαγγελία
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Τελευταία εξέλιξη: Νεκροί μετανάστες νότια της Κρήτης/ Βίντεο OPEN

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Είκοσι νεκροί και 133 διασωθέντες μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης.
  • Η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με 18 αλλοδαπούς να διασώζονται.
  • Συνολικά, τρεις επιχειρήσεις διάσωσης οδήγησαν σε 105 διασωθέντες και 20 σορούς.
  • Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
  • Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

Ανθρώπινη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα νερά νότια της Κρήτης, όπου είκοσι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λέμβο με αλλοδαπούς, περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με συνολικά 105 αλλοδαπούς  να έχουν περισυλλεγεί σε τρία διαφορετικά περιστατικά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Μαρόκου, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Διάσωση 33 μεταναστών νότια της Κρήτης

Από τη λέμβο διασώθηκαν 18 αλλοδαποί, ενώ στο σημείο έσπευσε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, στο οποίο μετεπιβιβάστηκαν οι διασωθέντες. Παράλληλα, τα στελέχη του Λιμενικού περισυνέλεξαν 20 σορούς από τη λέμβο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Το πλωτό περιπολικό κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, μεταφέροντας τους διασωθέντες και τις σορούς.

Ένας νεκρός και 28 διασωθέντες μετανάστες νότια της Κρήτης

Δύο ακόμη επιχειρήσεις διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 40 αλλοδαπούς, σε απόσταση 31 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε τρίτο περιστατικό, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο, με περίπου 47 αλλοδαπούς, σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, με τους διασωθέντες να αναμένεται επίσης να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες.

Μεταναστευτικές ροές: Ασφυκτική πίεση σε Κρήτη και Γαύδο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι τρεις επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη διάσωση περίπου 105 ανθρώπων και την περισυλλογή 20 σορών.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή αναφέρονται ως καλές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΛΕΜΒΟΣ
 |
ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χριστουγεννιάτικα Πάρκα
Ελλαδα
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Travel Tuesday 2026: Πότε Είναι & Τι Προσφορές Περιλαμβάνει
Ελλαδα
Travel Tuesday 2026: Πότε είναι & ποιες ταξιδιωτικές προσφορές περιλαμβάνει
Μερομήνια 2027: Πότε Θα Πέσουν Χιόνια
Ελλαδα
Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια
Άγιος Παντελεήμονας: Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα η σορός
Ελλαδα
Άγ. Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η σορός γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα
Χαλκιδική: Φωταγωγήθηκε Το Πρώτο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
Ελλαδα
Χαλκιδική: Φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα
Σορός σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα
Ελλαδα
Άγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας μέσα σε βαλίτσα
Φοροδιαφυγή «μαμούθ»: Σερβιτόροι, καθαρίστριες, ψήστες ως «αχυράνθρωποι»
Ελλαδα
Φοροδιαφυγή «μαμούθ»: Σερβιτόροι, καθαρίστριες, ψήστες ως «αχυράνθρωποι»
Κλήρωση Τζόκερ 8/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 8/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
σπείρα τηλεφωνικές απάτες
Ελλαδα
Τηλεφωνικές απάτες: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο «στρατηγείο» σπείρας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top