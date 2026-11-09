MINI Countryman C Midnight Black με 199 ευρώ τον μήνα

Η MINI υποδέχεται τη φετινή Black Friday με μια ξεχωριστή πρόταση για όσους αναζητούν ένα premium SUV και πιο συγκεκριμένα με τη νέα της καμπάνια MINI BLACK FRIDAY DEALS, εστιάζοντας στο δημοφιλές MINI Countryman. Σε αυτή τη Black Friday, η MINI «ποντάρει στο μαύρο» και δίνει την ευκαιρία στους οδηγούς να αποκτήσουν ετοιμοπαράδοτο το MINI Countryman C στην εντυπωσιακή απόχρωση Midnight Black με μοναδικά προνόμια και προνομιακή χρηματοδότηση με δόση από 199 ευρώ το μήνα*.

Το MINI Countryman C συνδυάζει την απόλυτη αίσθηση go-kart οδήγησης με την κορυφαία πρακτικότητα, την ευρυχωρία και την προηγμένη τεχνολογία ενός σύγχρονου SUV, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για κάθε καθημερινή μετακίνηση ή εκτός πόλης απόδραση. Τα MINI BLACK FRIDAY DEALS αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία, καθώς ισχύουν για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και για παραγγελίες που θα υποβληθούν έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο στο επίσημο δίκτυο MINI Retail Partners ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.mini.com.gr .*Σταθερό επιτόκιο 4,9% (πλέον: εισφοράς Ν. 128/75 0,6%, προστασίας δανείου 412,18€), αμοιβή μεσίτη 280€, σύνολο πίστωσης 22.262,18€, ΣΕΠΠΕ 6,01%, διάρκεια 36 μηνών. Αξία οχήματος 33.700€, προκαταβολή 11.850€. Συνολική καταβολή 37.763,04€, 199€/μήνα και τελευταία μεγάλη δόση 18.467,60€. Υποχρεωτική εξάμηνη ασφάλιση. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα MINI Countryman C χρώματος Midnight Black & για παραγγελίες έως 30/11/2026. Προσοχή! Ο δανεισμός χρημάτων κοστίζει χρήματα.