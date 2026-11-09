Σε μία πολύ γλυκιά και όμορφη περίοδο της ζωής της είναι η Ελένη Καρακάση και ο σύζυγός της Δημήτρης Τσινιδέλος καθώς ζουν πλέον κάτω από την ίδια στέγη με το παιδάκι που απέκτησαν μέσω της αναδοχής.

Ελένη Καρακάση/φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Ολοκληρώθηκε η αναδοχή. Είναι κάτι που το θέλαμε πολύ.Έγινε και τώρα το χαιρόμαστε» είπε η ηθοποιός δημοφιλών κωμικών σειρών και πρόσθεσε:

«Πλέον όλη την αγάπη και τη φροντίδα που διοχέτευα στους ανθρώπους γύρω μου, τώρα τη διοχετεύω πολύ περισσότερη σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Για μας αυτό το ταξίδι με το σύζυγό μου τον Δημήτρη ήταν μεγάλης αυτογνωσίας. Κι εμείς είμαστε ένα ζευγάρι που είμαστε καλά. Νιώθουμε και οι δυο μας οικογένεια. Ήρθε άλλο ένα μέλος που μεγάλωσε ακόμα την οικογένειά μας» εξομολογήθηκε η Ελένη Καρακάση στην εκπομπή “Πρώτος Καφές με τη Ζήνα”.

Η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφέρει πως το παιδί είναι οκτώ ετών και έχει κανονικά επαφή με τους βιολογικούς του γονείς. Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ΜΚΟ που φέρεται να εξαπατούσε οικογένειες παιδιών που έπασχαν από σπάνιες ασθένειες.

“Θα ξανασυμβει αυτό με ΜΚΟ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη. Να κρατάμε πως βρήκαν πράγματα στο φως” είπε.

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

