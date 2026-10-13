Καρακάση: «Στην αρχή δυσκολεύτηκε το παιδί αλλά τώρα μένουμε μαζί»

Το δύσκολο χειρουργείο που έκανε και το ταξίδι της υιοθεσίας

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είπε για τις πρώτες μέρες στο σπίτι με την κόρη της/ βίντεο από Alpha

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Συγκινημένη που ένα όνειρο που είχε από μικρή, το να υιοθετήσει δηλαδή ένα παιδάκι, πήρε σάρκα και οστά, είναι η Ελένη Καρακάση, όπως αποκάλυψε η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Καρακάση: «Στην αρχή δυσκολεύτηκε το παιδί αλλά τώρα μένουμε μαζί»

Καρακάση για υιοθεσία: «Το παιδί δυσκολεύεται, θέλουμε να μας εμπιστευτεί» 

Το παιδί ζει πλέον με εκείνη και τον σύντροφό της, Δημήτρη και η ηθοποιός χαρακτήρισε τις στιγμές που περνάνε οι τρεις τους «μαγικές».

«Τώρα ζούμε μαζί. Είναι σαν ένα μωρό που είναι γατζωμένο πάνω μου και θέλει τη φροντίδα μου» είπε στην εκπομπή Happy Day η ηθοποιός εμφανώς χαρούμενη ενώ παραδέχτηκε πως στην αρχή δεν ήταν όλα ρόδινα και το παιδί δυσκολεύτηκε αρκετά. 

Καρακάση: «Στην αρχή δυσκολεύτηκε το παιδί αλλά τώρα μένουμε μαζί»

«Είναι 8, 5 χρονών. Το ματσάρισμα το κάνει ένας αλγόριθμος. Γνωριστήκαμε όταν ήταν 7, 5 ετών. Είχα αγωνία αν θα με συμπαθήσει. Έβαλα τα κλάματα. Το παιδί είχε αγωνία και αμηχανία. Τα προετοιμάζουν τα παιδιά. Εμάς ήταν δύσκολο. Το παιδί δυσκολεύτηκε. Είδε τους γονείς του τα Χριστούγεννα και αυτό μας πήγε πίσω. Πηγαίναμε μέρα παρά μέρα και επισκεπτόμασταν το παιδί στη Δομή και μιλάγαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Δεν ήθελε να μας ανοιχτή γιατί ένιωθε πως προδίνει την οικογένειά του». 


Ελένη Καρακάση: Είμαστε Σε Καλό Δρόμο Με Το Θέμα Του Παιδιού - Video

Η Ολική Υστερεκτομή και το ταξίδι της «υιοθεσίας» 

Η ίδια, σε άλλο μέρος της συνέντευξής της, έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, και αναφέρθηκε στο δύσκολο χειρουργείο που έκανε πριν 4, 5 χρόνια 

«Kάναμε χαρτιά για υιοθεσία. Πάντα την είχα στο μυαλό μου την υιοθεσία. Ο σύζυγός μου μου είχε πει να προσπαθήσουμε πρώτα να κάνουμε δικό μας παιδί. Όταν έκανα την ολική υστερεκτομή πριν από 4, 5 χρόνια, όταν συνήλθα από αυτό, μου είπε ο Δημήτρης να το βάλουμε μπροστά. Ανεβάσαμε τα χαρτιά μας στην πλατφόρμα» εξομολογήθηκε. 
 

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ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
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