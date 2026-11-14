Κρίσιμες ώρες για Χεζόνια, έφτασε η πρόταση - Θρίλερ με Ολυμπιακό, Ντουμπάι

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Κρίσιμες ώρες για Χεζόνια, έφτασε η πρόταση
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Το μέλλον του Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς πλησιάζει μια ιδιαίτερα σημαντική ημερομηνία για τον Κροάτη φόργουορντ και τη συνέχεια της παρουσίας του στο NBA.

Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περιόδου με τους Καβαλίερς, ωστόσο η παραμονή του στο Κλίβελαντ δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη.

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