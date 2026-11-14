Το «παρών» στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έδωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, συμμετέχοντας σε συζήτηση με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεσμού, Ορέστη Ανδρεαδάκη.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε on camera, λίγο αργότερα, πως ο επερχόμενος κύκλος του Maestro θα είναι και ο οριστικός επίλογος της σειράς που κατέκτησε το Netflix και ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, ενώ παραδέχτηκε πως όταν την ξεκινούσε δε φανταζόταν ποτέ τη διεθνή της απήχηση:

«Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι όντως ο τελευταίος. Δεν περίμενα, όταν το ξεκινούσα, ότι θα φτάσει τόσο ψηλά».

Δίνοντας λεπτομέρειες για το φινάλε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You», αποκάλυψε ότι οι θεατές θα παρακολουθήσουν 6 μεγάλα επεισόδια, με το τελευταίο να λειτουργεί ουσιαστικά ως ταινία μεγάλου μήκους:

«Είναι 6 μεγάλα επεισόδια, το τελευταίο θα είναι 105-110 λεπτά, σαν μεγάλου μήκους δηλαδή. Ελπίζω να είναι χορταστικά και να είναι το τέλος που ήθελα εξαρχής να δώσω στους ήρωες αλλά δεν τα είχα καταφέρει».

Αναφορικά με το μέλλον του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε ότι το επόμενο καλλιτεχνικό του εγχείρημα θα είναι η επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη με μια κινηματογραφική ταινία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί χρόνος για την υλοποίησή της:

«Ο κινηματογράφος δεν είναι εύκολο πράγμα πουθενά. Θα κάνω μία ταινία αμέσως μετά αλλά θα αργήσει».

Κλείνοντας, σχολίασε την επιτυχία του και την προσπάθεια που κρύβεται πίσω από κάθε δουλειά του:

«Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό θεωρείται τύχη, και κάτι που έχει ανταπόκριση, οπότε πιάνει τόπο η κούραση και ο κόπος και η δουλειά που κάνουμε όλοι».