Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι ο τελευταίος»

Αποκαλύψεις για το φινάλε της σειράς

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Celebrities & Gossip Νεα
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο For You - 14/11/2026

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Το «παρών» στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έδωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, συμμετέχοντας σε συζήτηση με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεσμού, Ορέστη Ανδρεαδάκη. 

Ο ίδιος επιβεβαίωσε on camera, λίγο αργότερα, πως ο επερχόμενος κύκλος του Maestro θα είναι και ο οριστικός επίλογος της σειράς που κατέκτησε το Netflix και ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, ενώ παραδέχτηκε πως όταν την ξεκινούσε δε φανταζόταν ποτέ τη διεθνή της απήχηση:

«Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι όντως ο τελευταίος. Δεν περίμενα, όταν το ξεκινούσα, ότι θα φτάσει τόσο ψηλά».

Δίνοντας λεπτομέρειες για το φινάλε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You», αποκάλυψε ότι οι θεατές θα παρακολουθήσουν 6 μεγάλα επεισόδια, με το τελευταίο να λειτουργεί ουσιαστικά ως ταινία μεγάλου μήκους:

«Είναι 6 μεγάλα επεισόδια, το τελευταίο θα είναι 105-110 λεπτά, σαν μεγάλου μήκους δηλαδή. Ελπίζω να είναι χορταστικά και να είναι το τέλος που ήθελα εξαρχής να δώσω στους ήρωες αλλά δεν τα είχα καταφέρει».

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία

Αναφορικά με το μέλλον του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε ότι το επόμενο καλλιτεχνικό του εγχείρημα θα είναι η επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη με μια κινηματογραφική ταινία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί χρόνος για την υλοποίησή της:

«Ο κινηματογράφος δεν είναι εύκολο πράγμα πουθενά. Θα κάνω μία ταινία αμέσως μετά αλλά θα αργήσει».

Κλείνοντας, σχολίασε την επιτυχία του και την προσπάθεια που κρύβεται πίσω από κάθε δουλειά του:

«Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό θεωρείται τύχη, και κάτι που έχει ανταπόκριση, οπότε πιάνει τόπο η κούραση και ο κόπος και η δουλειά που κάνουμε όλοι».

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