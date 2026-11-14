Το «παρών» στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έδωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, συμμετέχοντας σε συζήτηση με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεσμού, Ορέστη Ανδρεαδάκη.
Ο ίδιος επιβεβαίωσε on camera, λίγο αργότερα, πως ο επερχόμενος κύκλος του Maestro θα είναι και ο οριστικός επίλογος της σειράς που κατέκτησε το Netflix και ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, ενώ παραδέχτηκε πως όταν την ξεκινούσε δε φανταζόταν ποτέ τη διεθνή της απήχηση:
«Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι όντως ο τελευταίος. Δεν περίμενα, όταν το ξεκινούσα, ότι θα φτάσει τόσο ψηλά».
Δίνοντας λεπτομέρειες για το φινάλε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You», αποκάλυψε ότι οι θεατές θα παρακολουθήσουν 6 μεγάλα επεισόδια, με το τελευταίο να λειτουργεί ουσιαστικά ως ταινία μεγάλου μήκους:
«Είναι 6 μεγάλα επεισόδια, το τελευταίο θα είναι 105-110 λεπτά, σαν μεγάλου μήκους δηλαδή. Ελπίζω να είναι χορταστικά και να είναι το τέλος που ήθελα εξαρχής να δώσω στους ήρωες αλλά δεν τα είχα καταφέρει».
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
Αναφορικά με το μέλλον του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε ότι το επόμενο καλλιτεχνικό του εγχείρημα θα είναι η επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη με μια κινηματογραφική ταινία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί χρόνος για την υλοποίησή της:
«Ο κινηματογράφος δεν είναι εύκολο πράγμα πουθενά. Θα κάνω μία ταινία αμέσως μετά αλλά θα αργήσει».
Κλείνοντας, σχολίασε την επιτυχία του και την προσπάθεια που κρύβεται πίσω από κάθε δουλειά του:
«Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό θεωρείται τύχη, και κάτι που έχει ανταπόκριση, οπότε πιάνει τόπο η κούραση και ο κόπος και η δουλειά που κάνουμε όλοι».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.