Αυλαία ετοιμάζεται να ρίξει οριστικά το «Maestro», με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να αποχαιρετά τη σειρά-φαινόμενο που κατάφερε να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και να κατακτήσει το παγκόσμιο κοινό μέσω του Netflix!

Ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος της επιτυχημένης παραγωγής κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 18 Δεκεμβρίου 2026, βάζοντας οριστική τελεία στο ταξίδι που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια με φόντο τους μαγευτικούς Παξούς.

Λίγο μετά τη δημοσίευση του επίσημου τρέιλερ, ο δημιουργός, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της σειράς μοιράστηκε τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό μήνυμα για το φινάλε.

«Κάθε ιστορία έχει το τέλος της. Κάποιες, όμως, μένουν μαζί μας για πάντα. MAESTRO. Η τελευταία πράξη σύντομα στο @netflix», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Με όπλα την κινηματογραφική αισθητική, τις δυνατές ερμηνείες και μια πλοκή που άγγιξε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία και τα στερεότυπα, το «Maestro» έγραψε ιστορία, σκαρφαλώνοντας στο παγκόσμιο Top 10 των μη αγγλόφωνων σειρών του Netflix.

Στα έξι νέα και τελευταία επεισόδια, οι πρωταγωνιστές επιστρέφουν στον τόπο που ξεκίνησαν όλα, τους Παξούς, όπου θα κληθούν να πληρώσουν το τίμημα των επιλογών τους. Καταιγιστικές εξελίξεις, κρυμμένα μυστικά και έντονες συγκινήσεις υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Στους γνώριμους ρόλους τους επιστρέφουν οι Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Κλέλια Ανδριολάτου, Φάνης Μουρατίδης, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Ορέστης Χαλκιάς και Γιώργος Μπένος, ενώ την εμφάνισή τους κάνουν και νέες, δυνατές προσθήκες στο καστ, όπως οι Γιώργος Χρυσοστόμου, Ανθή Ευστρατιάδου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Νίκος Κουκάς, Βασίλης Μίχας και Νίκος Καραθάνος.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, ο τέταρτος κύκλος θα προβληθεί και μέσα από τη συχνότητα του MEGA, σε ημερομηνία που αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, κλείνοντας έτσι έναν από τους πιο χρυσούς κύκλους της σύγχρονης ελληνικής μυθοπλασίας.