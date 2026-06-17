Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανακοίνωσε το τέλος των γυρισμάτων του Maestro με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, κλείνοντας έναν κύκλο πέντε ετών που συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης και με τη διεθνή της πορεία μέσω του Netflix.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου γυρισμάτων, ο πρωταγωνιστής και δημιουργός στάθηκε στη «χημεία» που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους ηθοποιούς, το συνεργείο και την παραγωγή, περιγράφοντας την τηλεοπτική του σειρά ως μια διαδρομή που σημάδεψε τη ζωή του.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με μερικούς από τους συνεργάτους του στο Maestro /Φωτογραφία Instagram

Στο μήνυμά του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έγραψε: «Υπάρχει ένα στοιχείο που σε κάθε δουλειά διαφέρει. Αυτό το στοιχείο, είναι η "χημεία". Στην περίπτωση του Μαέστρο η χημεία, μας καθόρισε όλους. Ηθοποιούς-συνεργείο-παραγωγή. Και κάπως έτσι μετά από 5 χρόνια, ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το γύρισμα. Όμως η χημεία δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πάνω από εμάς. Δεν ήταν απλά άλλο ένα project. Ηταν ΟΛΗ μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα.Ήταν κάτι σαν οικογένεια, σαν συνήθεια, σαν αναφορά. Έφτιαξα μια συνθήκη κι ένα έργο, που θα το κουβαλάω για πάντα και θα είμαι τόσο περήφανος για αυτό!!! Όσο περήφανος είμαι και για αυτόν τον νέο κύκλο που μόλις γυρίσαμε. Πήγαμε παντού μαζί και καταφέραμε αυτήν την αγάπη να την ταξιδέψουμε όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά σε όλον τον κόσμο. Κάθε σκηνή, που θα βλέπει το κοινό, είναι εξαιτίας αυτής της σχέσης μας. Αυτό θα το ξέρουμε μόνο εμείς. Κι είναι ωραίο που το ξέρουμε μόνο εμείς. Και τώρα πως θα είναι η κάθε μέρα μου, χωρίς όλους εσάς; Δεν ξέρω. Όμως έχετε τον λόγο μου, ότι στην αμέσως επόμενη στιγμή, θα είστε εσείς όλοι, που θα ψάξω, που θα θέλω να είμαι μαζί, μπρος και πίσω από την κάμερα. Σας ευχαριστώ όλους (από κάθε κύκλο και κάθε εποχή) του Μαέστρο. It’s a wrap Υ.Γ. Καλό καλοκαίρι με μοντάζ, post production, εικόνα, ήχο, μουσικές κι έτσι για μένα τουλάχιστον, θα είναι πιο ομαλός ο αποχωρισμός. Και τον χειμώνα ετοιμαστείτε πάλι για συναντήσεις και πρεμιέρες. Και πάρτι σαν αυτό το τελευταίο μας».

Η ανάρτηση του Παπακαλιάτη

Ο ίδιος ο δημιουργός έδειξε πως το τέλος των γυρισμάτων δε σημαίνει και απομάκρυνση από τους συνεργάτες του. Στο μήνυμά του ανέφερε ότι θα αναζητήσει ξανά τους ανθρώπους με τους οποίους δούλεψε μπροστά και πίσω από την κάμερα, ενώ ξεκαθάρισε πως το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η εργασία στο μοντάζ, το post production, την εικόνα, τον ήχο και τη μουσική.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με την Κλέλια Ανδριολάτου /Φωτογραφία Instagram

Το ραντεβού για τον χειμώνα

Ο Παπακαλιάτης έκλεισε την ανάρτησή του με αναφορά στο επόμενο διάστημα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συναντήσεις και πρεμιέρες τον χειμώνα. Η αποχαιρετιστήρια τοποθέτησή του αποτυπώνει το βάρος που είχε για τον ίδιο η σειρά, η οποία ολοκλήρωσε έναν κύκλο πέντε ετών που ξεκίνησε κι εξελίχθηκε με σταθερή απήχηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.