Όταν εμφανίζεται η Μάρθα από την Αμαλιάδα, τα δεδομένα στο First Dates αλλάζουν. Με αέρα ντίβας, κόκκινη δαντέλα -το χρώμα του έρωτα και της φωτιάς- και μια ατάκα για τον γάμο που άφησε άφωνη τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Μάρθα ήρθε για να γίνει το απόλυτο viral.

First Dates: Οι ατάκες της Μάρθας άρεσαν πολύ στη Ζενεβιέβ!

Η βραδιά ξεκινά με παιχνιδιάρικη διάθεση. Η Μάρθα μπαίνει και η κουβέντα πηγαίνει κατευθείαν στα χαρτιά και στη μπιρίμπα, με την ίδια να δηλώνει έτοιμη για όλα. Στη συνέχεια, αυτοπροσδιορίζεται με απόλυτη αυτοπεποίθηση: φοράει κόκκινη δαντέλα γιατί είναι το χρώμα της φωτιάς και του έρωτα, ενώ δε διστάζει να αποκαλύψει πως πολλοί την έχουν αποκαλέσει θεά Αφροδίτη.

First Dates: Η «Ζεν» σύστησε τη Μάρθα στον Γιώργο

Όταν η «Ζεν» τη ρωτάει αν έχει παντρευτεί ποτέ, η απάντηση της Μάρθας γράφει ιστορία: «Οι πτωχοί παντρεύονται!», απάνταει. «Άτσα η Μάρθα, ωραία ατάκα!» αποκρίνεται η παρουσιάσττιρα. Εκείνη εξηγεί πως ο γάμος υπάρχει «για να καλύψουν το κενό τους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ίδια δεν ένιωσε ποτέ τέτοιο κενό. Μάλιστα, προσθέτει με χιούμορ ότι αν ένας άντρας της άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου θα… πάθαινε πλάκα, αφού έχει συνηθίσει να τα κάνει όλα μόνη της.

First Dates: Ο Γιώργος είναι χωρισμένος με τρία παιδιά

Ως προς τον ιδανικό άντρα, η λίστα απαιτήσεων της Μάρθας είναι σαφής: θέλει έναν άντρα σωστό, σοβαρό, κουβαρντά, να μη ζηλεύει, να είναι ντελικάτης, ψηλός, μελαχρινός, κι ας έχει και μουστάκι. Λίγο αργότερα, στο προσκήνιο εμφανίζεται ο Γιώργος, έτοιμος να διεκδικήσει τη δική του θέση στη βραδιά. Η πρώτη εντύπωση της Μάρθας, πάντως, είχε τις ιδιαιτερότητές της. «Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε σαν άντρας. Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου», είπε η 63χρονη.

First Dates: «Μου θύμισε έναν μπάρμπα μου!», είπε η Μάρθα για τον Γιώργο

Παρά τον αρχικό συνειρμό, η κουβέντα ανάμεσα στη Μάρθα και τον Γιώργο ανάβει γρήγορα τα αίματα γύρω από τα ποτήρια, τα παιδιά και τους χωρισμούς. Η Μάρθα παραδέχεται ότι φοβόταν να γίνει μάνα, ενώ ο Γιώργος μοιράζεται την εμπειρία του και τα τρία του παιδιά. Μια βραδιά γεμάτη ανατροπές, φλερτ παλιάς κοπής κι ατάκες που αποδεικνύουν ότι η Μάρθα ξέρει ακριβώς τι θέλει και τι δε θέλει από τη ζωή της.

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