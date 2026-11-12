Το νέο Volkswagen ID. Polo βρίσκεται στους δέκα φιναλίστ του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα». Η κριτική επιτροπή το επέλεξε μεταξύ 46 νέων μοντέλων που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, εξασφαλίζοντάς του μια θέση στην τελική φάση της διεκδίκησης του τίτλου.

Η υποψηφιότητα φέρνει στο προσκήνιο το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Polo. Αμιγώς ηλεκτρικό, το ID. Polo μεταφέρει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της Volkswagen στη νέα εποχή της αυτοκίνησης, συνδυάζοντας διαχρονική σχεδίαση, άνετους χώρους και τεχνολογίες που συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Με επίκεντρο την καθημερινή χρηστικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

Στο ενεργητικό του έχει ήδη μια διεθνή διάκριση, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στην κατηγορία Budget των βραβείων German Car of the Year 2027.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην τελική αξιολόγηση των δέκα φιναλίστ του ελληνικού θεσμού. Η κριτική επιτροπή θα αναδείξει τον νικητή με κριτήρια που περιλαμβάνουν την τεχνολογία, την ασφάλεια, την ποιότητα, το κόστος αγοράς και χρήσης, καθώς και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Το ID. Polo θα διεκδικήσει τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027 για την Ελλάδα, με το αποτέλεσμα να ανακοινώνεται στην επίσημη εκδήλωση του θεσμού στις 14 Δεκεμβρίου 2026.

