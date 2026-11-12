Μπαράζ απειλών για βόμβες σε σχολεία της Γαλλίας και της Ιταλίας

Εκκενώθηκε Λύκειο στη Μασσαλία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στη Γαλλία λόγω απειλών για βόμβες, με έρευνες να διεξάγονται σε διάφορες περιοχές.
  • Απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί, χωρίς εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού, αλλά με επιπτώσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.
  • Προληπτική εκκένωση Λυκείου στη Μασσαλία μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.
  • Στην Ιταλία, 1.803 σχολεία δέχθηκαν απειλητικά μέιλ για βόμβες, με τα μαθήματα να συνεχίζονται κανονικά.
  • Απειλή για βόμβα στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, χωρίς απόφαση εκκένωσης.

Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία, μετά από προειδοποιήσεις για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε διαφορετικά σημεία της χώρας. 

Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλές για βόμβες σε 300 σχολεία

Το πρωί, οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Καλαί, στη βόρεια Γαλλία. Μετά από έρευνα των αρμοδίων τελικά φαίνεται ότι δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός. Ωστόσο, επηρεάστηκαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην ευρύτερη περιοχή. 

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας Μαρίας Δεναξά στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, εκκενώθηκε  προληπτικά Λύκειο στη Μασσαλία, έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα.  

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε σχολεία της Γαλλίας και της Ιταλίας

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί οι απειλές. 

Ιταλία: Ειδοποιήσεις για βόμβες σε εκατοντάδες σχολεία 

Σε συναγερμό βρίσκεται και η Ιταλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δέχεται χιλιάδες ειδοποιήσεις για βόμβες σε σχολεία όλης της χώρας.  

Σήμερα εστάλησαν απειλητικά μέιλ σε 1.803 σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα μαθήματα συνεχίστηκαν κανονικά. 

Επίσης, όπως εγινε γνωστό από τις ιταλικές αρμόδιες αρχές, το πρωί εστάλη μέιλ για ύπαρξη βόμβαμβας στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Αφού ενημερώθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αποφασίσθηκε να μην διαταχθεί η εκκένωση του κτιρίου. 

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