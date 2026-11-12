Βίντεο αρχείου OPEN για τα 4 χρόνια από τον τραγικό θάνατο του εργοδηγού Πέτρου Γιάμαλη

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον θάνατο του εργοδηγού επιδομής Πέτρου Γιάμαλη (16 Νοεμβρίου 2021), το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ. εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προκηρύσσει συμβολική δεκάλεπτη στάση εργασίας για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι ο εργοδηγός Πέτρος Γιάμαλης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δίκτυο της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ.

Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ) θα πραγματοποιήσουν συγκεκριμένα δεκάλεπτη στάση εργασίας τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 στις 11:15 π.μ.

Θα προηγηθεί επίσης επιμνημόσυνη δέηση στις 11:00 π.μ. στο σημείο του δυστυχήματος (χιλιομετρική θέση 20107, Κηφισίας 28, Νέο Ηράκλειο).

Το μήνυμα του Σωματείου

Το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ. αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Πέντε χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή στους χώρους εργασίας και στους καθημερινούς μας αγώνες. Τιμούμε τη μνήμη του Πέτρου, συνεχίζοντας τον αγώνα για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της οικογένειας για απόδοση δικαιοσύνης».

