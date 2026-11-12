Σχέδιο για τη δημιουργία σύγχρονων καταφυγίων στην Αθήνα προωθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξετάζοντας την αξιοποίηση υπόγειων χώρων και υφιστάμενων υποδομών που θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία στον πληθυσμό σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται το πρώην θέατρο Μπάντμιντον, αλλά και επιλεγμένοι σταθμοί του Μετρό, με τον σταθμό Συντάγματος να περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις που εξετάζονται.

Αποκλειστικές πληροφορίες του star.gr αναφέρουν ότι η αξιοποίηση του υπόγειου χώρου του πρώην Μπάντμιντον αποτελεί συγκεκριμένο σκέλος του σχεδιασμού. Αντίθετα, για το Μετρό και ειδικότερα για τον σταθμό Συντάγματος, οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε επίπεδο εξέτασης πιθανών λύσεων και δεν υπάρχει οριστική απόφαση.

Συγκεκριμένα για την περίπτωση του θεάτρου Μπάτμιντον, θεωρείται ιδανικό, καθώς διαθέτει μεγάλο υπόγειο, το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να αποκτήσει χρήση σύγχρονου καταφυγίου.

Το κτίριο, βρίσκεται σε έκταση που ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατεδάφισής του, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε εκεί. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά στους σταθμούς του Μετρό, κλιμάκια της Μονάδας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις σε συγκεκριμένους σταθμούς, μεταξύ των οποίων και το Σύνταγμα, προκειμένου να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που θα απαιτούνταν, εφόσον προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο, είναι η εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού και υποδομών υγιεινής. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα ενδεχόμενο που εξακολουθεί να εξετάζεται και όχι για ειλημμένη απόφαση μετατροπής του σταθμού Συντάγματος σε καταφύγιο.

Οι ανακοινώσεις για τον σχεδιασμό των καταφυγίων αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου, όταν εκτιμάται ότι θα υπάρξει πληρέστερη εικόνα για τις παρεμβάσεις που προωθούνται.

Τα παλιά καταφύγια στην Αττική

Η ανάγκη για νέους χώρους προστασίας συνδέεται και με την κατάσταση των υφιστάμενων καταφυγίων. Πολλά από αυτά χρονολογούνται από την εποχή του Μεταξά και δε θεωρούνται κατάλληλα για να καλύψουν τις σημερινές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή, στην Αττική θεωρούνται ενεργά περίπου 2.000 καταφύγια. Ωστόσο, η καταγραφή τους δε σημαίνει απαραίτητα ότι διαθέτουν τις σύγχρονες υποδομές και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή παραμονή πολιτών.

Το σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό, εξετάζοντας νέους χώρους και την αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.