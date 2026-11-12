Ανδρέας Ηλιάδης: Κωπηλατικός διάπλους στη μνήμη 17 παιδιών

Έγιναν δωρητές οργάνων κι έσωσαν άλλα παιδιά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανδρέας Ηλιάδης διοργανώνει κωπηλατικό διάπλου 17 χιλιομέτρων στη μνήμη 17 παιδιών που έγιναν δωρητές οργάνων.
  • Η διαδρομή ξεκινά από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας και καταλήγει στο Κρυονέρι, με κάθε χιλιόμετρο αφιερωμένο σε ένα παιδί.
  • Η πρωτοβουλία στοχεύει να τιμήσει τη μνήμη των παιδιών και να αναδείξει τη γενναιότητα των γονιών τους.
  • Η δωρεά οργάνων δεν πρέπει να είναι ταμπού και αφορά όλους μας, καθώς μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή.
  • Η δράση έχει γίνει θεσμός στην Πάτρα, με εκδηλώσεις που τιμούν τους δωρητές και ενημερώνουν για τη δωρεά οργάνων.

Με έναν συμβολικό κωπηλατικό διάπλου 17 χιλιομέτρων, αφιερωμένο σε 17 παιδιά που έγιναν δωρητές οργάνων στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, ο διευθυντής της Μονάδας, Ανδρέας Ηλιάδης, συνεχίζει την πρωτοβουλία «Κωπηλατώ, δεν ξεχνώ και θυμάμαι». 

Η φετινή διαδρομή θα ξεκινήσει από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας και θα καταλήξει στο Κρυονέρι. Κάθε ένα από τα 17 χιλιόμετρα είναι συμβολικά αφιερωμένο σε ένα από τα παιδιά που, παρά το γεγονός ότι έφυγαν από τη ζωή, έγιναν δωρητές οργάνων, δίνοντας την ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους να συνεχίσουν να ζουν.

Ο Ανδρέας Ηλιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», παραδέχθηκε πως δεν γνωρίζει αν θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη διαδρομή, ξεκαθάρισε όμως ότι η προσπάθεια έχει έναν διπλό και πολύ συγκεκριμένο σκοπό.

«Το Σάββατο, όπως γνωρίζετε, θα γίνει μια προσπάθεια να κωπηλατήσω... δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά θα προσπαθήσω. 17 χιλιόμετρα είναι συμβολικός ο αριθμός, γιατί 17 είναι και τα παιδάκια τα οποία έγιναν πραγματικά δωρητές οργάνων μέσα στην εντατική μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανδρέας Ηλιάδης: «Έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά από αυτές τις οικογένειες»

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, εξήγησε ότι η πρωτοβουλία δεν έχει μόνο στόχο να τιμήσει τη μνήμη των παιδιών, αλλά και να αναδείξει τη γενναιότητα των γονιών τους. Πρόκειται για οικογένειες που, μέσα στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους, πήραν την απόφαση να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων, ώστε να δοθεί ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Όπως είπε, αυτές οι οικογένειες δεν χρειάζονται τον οίκτο κανενός. Αυτό που αξίζουν είναι η αγκαλιά, ο σεβασμός και η αναγνώριση της δύναμής τους.

«Επομένως, είναι διπλός ο σκοπός: να τιμήσουμε, να θυμηθούμε, και πιστέψτε με ότι έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά από αυτές τις οικογένειες. Ξέρετε, δε θέλουν τον οίκτο μας, δε θέλουν τίποτα. Έφυγαν τα παιδιά τους και πήραν τη γενναία απόφαση, μετά τον θάνατο των παιδιών τους, να συνεχιστεί κάπου αλλού η ζωή», σημείωσε.

Μάλιστα, ο ίδιος περιέγραψε ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής του πορείας τη διαδικασία κατά την οποία ένας γιατρός καλείται να ανακοινώσει στους γονείς τον θάνατο του παιδιού τους και στη συνέχεια να συζητήσει μαζί τους το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων.

«Εάν είναι κάτι που ακόμα δεν κατάφερα να διαχειριστώ στην καριέρα μου αυτά τα 30 χρόνια, είναι να ανακοινώσω τον θάνατο ενός παιδιού και μετά να πρέπει να συζητήσω με τους γονείς, όχι τη διάσωση πλέον του παιδιού τους, αλλά πλέον τη διάσωση άλλων παιδιών. Είναι κάτι συγκλονιστικό», εξομολογήθηκε.

Γι' αυτό και κάλεσε τον κόσμο να σταθεί δίπλα σε αυτές τις οικογένειες, υπογραμμίζοντας ότι η δύναμή τους αποτελεί ένα μάθημα ανθρωπιάς και προσφοράς.

Ανδρέας Ηλιάδης: «Η δωρεά οργάνων δεν πρέπει να είναι ταμπού»

Ο Ανδρέας Ηλιάδης υπογράμμισε επίσης ότι η δωρεά οργάνων και ο εγκεφαλικός θάνατος δεν πρέπει να αποτελούν θέματα ταμπού. Αντίθετα, όπως είπε, είναι ζητήματα που αφορούν όλους μας, καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν κάποια στιγμή στη ζωή του θα χρειαστεί ένα μόσχευμα.

«Δεν είναι ταμπού ο εγκεφαλικός θάνατος, η δωρεά οργάνων δεν πρέπει να είναι ταμπού. Αφορά εμάς, αφορά την κοινωνία», τόνισε.

Μάλιστα, προέτρεψε τους τηλεθεατές να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής στο σχετικό μητρώο.

«Σήμερα μπείτε στο site του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, πατήστε το κουμπάκι, και σε 2 λεπτά γίνετε δωρητές οργάνων... πραγματικά, θα νιώσετε άλλοι άνθρωποι», ανέφερε.

«Τα όργανά μας δεν τα θέλουν ούτε οι ουρανοί, ούτε το κάτω από τη γη. Σίγουρα τα θέλουν κάποια παιδάκια, γιατί τα διαμάντια, ξέρετε, δεν πρέπει να θάβονται στο χώμα. Πρέπει να συνεχίσουν να ζουν. Να γίνει επαύριο της ζωής πάλι η ζωή», πρόσθεσε.

Ανδρέας Ηλιάδης: Οι δύο όχθες της ΜΕΘ Παίδων και τα παιδιά που σώθηκαν χάρη σε μεταμοσχεύσεις

Ο Ανδρέας Ηλιάδης θέλησε, παράλληλα, να αναδείξει και την άλλη πλευρά της καθημερινότητας μιας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων, τα παιδιά που φτάνουν σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζονται επειγόντως ένα μόσχευμα για να κρατηθούν στη ζωή.

Όπως εξήγησε, στη ΜΕΘ οι γιατροί έρχονται αντιμέτωποι και με τις δύο πλευρές της ίδιας πραγματικότητας, από τη μία οικογένειες που χάνουν τα παιδιά τους και αποφασίζουν να γίνουν δωρητές και από την άλλη οικογένειες που περιμένουν ένα μόσχευμα για να σωθεί το δικό τους παιδί.

Αναφέρθηκε πρώτα στον Δημήτρη από τα Φάρσαλα, ο οποίος εμφάνισε οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Όπως περιέγραψε ο γιατρός, η ιατρική ομάδα κινητοποιήθηκε και το παιδί μεταφέρθηκε στην Ιταλία, όπου βρέθηκε μόσχευμα.

«Θυμηθείτε τον Δημήτρη από τα Φάρσαλα, που έκανε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, και τρέξαμε και πήγαμε στην Ιταλία και βρέθηκε μόσχευμα, και ο Δημήτρης τώρα είναι στο σχολείο του», είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Αλέξανδρο, ο οποίος επίσης έφτασε στη ΜΕΘ Παίδων με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και χρειάστηκε να μεταβεί στην Ιταλία για μεταμόσχευση.

«Να θυμίσω τον Αλέξανδρο, που σίγουρα τον έχετε παρουσιάσει, που ήρθε στη μονάδα μας με τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας, και πήγαμε Ιταλία, και βρέθηκε μόσχευμα, και ζει ο Αλέξανδρος, και είναι μια χαρά», ανέφερε.

Η πρωτοβουλία που έγινε θεσμός μνήμης στην Πάτρα

Η δράση «Κωπηλατώ, δεν ξεχνώ και θυμάμαι» αποτελεί πλέον μια σταθερή προσπάθεια να παραμείνει ζωντανή η μνήμη των παιδιών που έγιναν δωρητές οργάνων.

Το 2023, σε εκδήλωση για την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, είχε γίνει αναφορά σε 16 παιδιά που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και έγιναν δωρητές. Τότε είχε ανακοινωθεί ότι από το 2002 το νοσοκομείο είχε καταγράψει συνολικά 59 δότες οργάνων.

Τον Μάρτιο του 2024 πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον ναό «Παναγία η Βοήθεια», παρουσία συγγενών των παιδιών, ενώ την ίδια χρονιά διοργανώθηκε στη Ναύπακτο η εκδήλωση «Κύματα Ζωής», με συμβολική κωπηλασία και δράσεις ενημέρωσης για τη δωρεά οργάνων.

Το 2025 οι εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες πλέον σε 17 μικρούς δωρητές. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε κωπηλατικός διάπλους από την Πλαζ έως το Θεατράκι της Πάτρας, με τη συμμετοχή της ομάδας CCP Patras Kayak Team.

Φέτος, ο Ανδρέας Ηλιάδης συνεχίζει την προσπάθεια με τα 17 χιλιόμετρα από το Νότιο Πάρκο έως το Κρυονέρι. Μια διαδρομή που δεν μετριέται μόνο σε απόσταση, αλλά σε 17 παιδικές ζωές που άφησαν πίσω τους ένα αποτύπωμα προσφοράς.

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ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
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ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
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ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
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