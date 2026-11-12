Πανελλαδική Απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία

Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις - Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προγραμματισμένη 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου από ΑΔΕΔΥ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με βασικές αιτίες τις μισθολογικές διεκδικήσεις και την ακρίβεια.
  • Συμμετοχή εργαζομένων από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με στόχο την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων και την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
  • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων αναμένεται να συμμετάσχουν, ενώ οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία.
  • Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, καθώς και σε άλλες πόλεις της χώρας.
  • Στήριξη της απεργίας από 26 Εργατικά Κέντρα και 12 Ομοσπονδίες.

Για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, έπειτα από τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Βασική αιτία για τις κινητοποιήσεις αυτές είναι οι μισθολογικές διεκδικήσεις, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ανάμεσα στις διεκδικήσεις βρίσκεται, συγκεκριμένα, η υπογραφή ικανοποιητικών Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις μισθών, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας και προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων από την ακρίβεια, καθώς και την μη εμπλοκή της χώρας μας σε κανέναν πόλεμο.

Πανελλαδική Απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία

Ποιοι θα συμμετέχουν στην απεργία της 25ης Νοέμβρη / Eurokinissi (ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ)

Απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν 

  • ΑΔΕΔΥ:

Στο Δημόσιο, η ΑΔΕΔΥ προκύρηξε την 24ωρη απεργία, καλώντας όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις με στόχο την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

  • 26 Εργατικά Κέντρα, 12 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα στηρίζουν την απεργία.

Ειδικότερα:

Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατ. Αττικής, Πάτρας, Εύβοιας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς», Τρικάλων, Λάρισας, Αγρινίου, Αρτας, Β. Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Λαμίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Παλλεσβιακό, Λευκάδας, Σάμου, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Φωκίδας, Λιβαδειάς, Κορίνθου, Σαλαμίνας.

Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Τύπου – Χάρτου, Λογιστών, Ειδικής Αγωγής, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Φαρμάκου, Εμφιαλωμένων Ποτών, Μεταλλωρύχων, Θεάματος – Ακροάματος. 

  • Σχολεία: 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων αναμένεται να συμμετάσχουν στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου. Η κινητοποίηση των καθηγητών και δασκάλων στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων τους, αλλά και στη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές. Οι μαθητές, ωστόσο, καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους και το αν θα διεξαχθεί το μάθημα, θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν. 

  • Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων.

Πανελλαδική Απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία

Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων / Eurokinissi (ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ)

Απεργία 25/11: Που θα γίνουν συγκεντρώσεις 

  • Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας θα προβεί σε συγκέντρωση την Τετάρτη 25/11 στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

  • Στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 10.30πμ, στο Άγαλμα Βενιζέλου και

  • στον Πειραιά, στις 10πμ, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

  • Κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Πάτρα, το Αγρίνιο, το Αίγιο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Κέρκυρα, η Λευκάδα και η Ζάκυνθος.

 

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