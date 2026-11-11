Σταύρος & Αργυρώ Θεοδωράκη: Πατέρας & κόρη σε σπάνια βραδινή έξοδο

Έδωσαν το παρών στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.26 , 22:29 Επεισόδια Και Ξύλο Μεταξύ Οπαδών Έξω Από Το Εφετείο
11.11.26 , 22:25 Κυψέλη: Βίντεο Ντοκουμέντο Από Την Ισχυρή Έκρηξη
11.11.26 , 22:20 First Dates: Λένα & Αλέξανδρος: Δύο καλοί φίλοι ή κάτι παραπάνω;
11.11.26 , 22:15 First Dates: Η Χριστιάνα αιφνιδιάζει τον Στέλιο με την ερώτησή της
11.11.26 , 22:05 Aπρέπεια Ερντογάν: «Εξαφανίσθηκε» για να μην υποδεχθεί τον Χριστοδουλίδη!
11.11.26 , 22:05 First Dates: Ιωάννα & Άγγελος αντάλλαξαν τρυφερά ραβασάκια μετά το ραντεβού
11.11.26 , 21:57 Αυτή είναι η 24χρονη που βρέθηκε σε βαλίτσα - Ταυτοποιήθηκε ο ύποπτος
11.11.26 , 21:53 Abeille Marengo: Ισραηλινά «μάτια» παρακολουθούν τους Τούρκους
11.11.26 , 21:48 Σταύρος & Αργυρώ Θεοδωράκη: Πατέρας & κόρη σε σπάνια βραδινή έξοδο
11.11.26 , 21:45 First Dates: Το τρικ με το σουβλάκι και το τζατζίκι που έφερε τον χωρισμό
11.11.26 , 21:40 First Dates: «Δεν ξεκινήσαμε καλά!» Τι δεν άρεσε στη Χριστιάνα;
11.11.26 , 21:26 Αποκάλυψη Star: Τι λέει η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία
11.11.26 , 21:25 First Dates: Η Λένα επιστρέφει αγνώριστη - «Έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα»
11.11.26 , 21:15 Ισπανία: Γενική απεργία μετά από 14 χρόνια με «φόντο» το στεγαστικό
11.11.26 , 21:15 First Dates: Ο Άγγελος σηκώνει τον Τάσο και εντυπωσιάζει!
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Μαρία Παπαλάμπρου: Στη θεατρική πρεμιέρα της η κούκλα κόρη της, Φαίδρα
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νέα ενσταντανέ από τη Ρώμη, αγκαλιά με την Ξένια
Βάσια Τριφύλλη: Αριστοκρατική και κομψή στα 83 της σε πολιτιστική βραδιά
Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Ντροπή της. Είναι όλα ψέματα!»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP - Ανδρέας Νικολαρέας
Δείτε απόσπασμ από την πρόσφατη συνέντευξη του Σταύρου Θεοδωράκη στην εκπομπή Studio στις 3

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 28η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων Κοινού πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
  • Ο Σταύρος Θεοδωράκης και η κόρη του, Αργυρώ, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη στενή τους σχέση.
  • Η Αργυρώ Θεοδωράκη, 29 ετών, έχει σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και στο ΕΚΠΑ.
  • Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι παντρεμένος με τη Νίκη Θεοδωράκη, η οποία κρατά χαμηλό προφίλ και στηρίζει την οικογένεια.
  • Πατέρας και κόρη απόλαυσαν τη γιορτή του θεάτρου, επιβεβαιώνοντας την αδυναμία του Σταύρου προς την Αργυρώ.

Μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη έζησε το θεατρόφιλο κοινό της Αθήνας, καθώς η 28η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων Κοινού έλαβε χώρα στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που έδωσαν το «παρών» και τράβηξαν τα φώτα των φωτογράφων ξεχώρισε ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος συνοδευόταν από την κόρη του, Αργυρώ.  

Σταύρος Θεοδωράκης: Κάνει SUP στην Ιθάκη και «τρελαίνει» το Instagram

O γνωστός δημοσιογράφος και ιδρυτής του «Ποταμιού» διατηρεί μια εξαιρετικά στενή και τρυφερή σχέση με την κόρη του, κάτι που αποδεικνύεται περίφημα σε κάθε τους κοινή δημόσια εμφάνιση. Η Αργυρώ Θεοδωράκη, η οποία είναι 29 ετών, έχει κληρονομήσει την αγάπη για τις τέχνες και έχει χαράξει τον δικό της δρόμο στον χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής, έχοντας μάλιστα αποφοιτήσει τόσο από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών όσο και από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Σταύρος Θεοδωράκης: Περήφανος μπαμπάς στη θεατρική πρεμιέρα της κόρης του

Ο Σταύρος Θεοδωράκης με την αδελφή του Αλεξία (αριστέρα, την Ευανθία Ρεμπούτσικα (στη μέση) και την κόρη του Αργυρώ (δεξία) / Φωτογραφία Panoulis

Ο Σταύρος Θεοδωράκης με την αδελφή του Αλεξία (αριστέρα), την Ευανθία Ρεμπούτσικα (στη μέση) και την κόρη του Αργυρώ (δεξία) / Φωτογραφία Panoulis

Στην προσωπική του ζωή, ο δημοσιογράφος παραμένει πιστός στις σταθερές του αξίες. Είναι παντρεμένος εδώ και πολλά χρόνια με τη Νίκη (Δομηνίκη) Θεοδωράκη, με την οποία έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Το ζευγάρι επιλέγει συνειδητά να κρατά χαμηλούς τόνους και να προστατεύει την ιδιωτικότητά του από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Νίκη Θεοδωράκη είναι πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο των ΜΜΕ ή της δημοσιότητας, αποτελώντας το σταθερό στήριγμα του Σταύρου Θεοδωράκη σε κάθε του βήμα.

Στη λαμπερή βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής, πατέρας και κόρη απόλαυσαν μαζί τη γιορτή του θεάτρου, με τον Σταύρο Θεοδωράκη να καμαρώνει -όπως πάντα- στο πλευρό της, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που της έχει.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
 |
ΑΡΓΥΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χριστίνα Μπόμπα
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστίνα Μπόμπα: «Κοιταζόμουν στον καθρέφτη κι έλεγα "ποια είναι η κυρία;"»
Παναγιώτης Κουτσουμπής - Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νέα ενσταντανέ από τη Ρώμη, αγκαλιά με την Ξένια
Δανάη Παππά
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Παππά: «Τα τελευταία χρόνια είναι τίτλος μου το "μπορώ μόνη μου"!»
Μαρία Ιωαννίδου - Εριέττα Μαυρουδή
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Ντροπή της. Είναι όλα ψέματα!»
Μάινας: Στα Θεατρικά Βραβεία με τη σύζυγό του
Celebrities & Gossip Νεα
Στέλιος Μάινας: Στα Θεατρικά Βραβεία με τη σύζυγό του
Τζίμης Σταθοκωστόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
Η ατάκα Γεροντιδάκη για τη σχέση του & το χειροκρότημα του Ιορδανίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Η ατάκα Γεροντιδάκη για τη σχέση του & το χειροκρότημα του Ιορδανίδη
Μοιραράκη: «Άργησα Να Αποδεχτώ Τον Θάνατο Του Συζύγου Μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Μοιραράκη: «Άργησα πολύ να αποδεχτώ τον θάνατο του συζύγου μου»
Παπαδήμα: «Είναι σίχαμα, έχουν γίνει όλες καρμπόν»
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Παπαδήμα: «Είναι σίχαμα, έχουν γίνει όλες καρμπόν»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top