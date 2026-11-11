Μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη έζησε το θεατρόφιλο κοινό της Αθήνας, καθώς η 28η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων Κοινού έλαβε χώρα στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που έδωσαν το «παρών» και τράβηξαν τα φώτα των φωτογράφων ξεχώρισε ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος συνοδευόταν από την κόρη του, Αργυρώ.

O γνωστός δημοσιογράφος και ιδρυτής του «Ποταμιού» διατηρεί μια εξαιρετικά στενή και τρυφερή σχέση με την κόρη του, κάτι που αποδεικνύεται περίφημα σε κάθε τους κοινή δημόσια εμφάνιση. Η Αργυρώ Θεοδωράκη, η οποία είναι 29 ετών, έχει κληρονομήσει την αγάπη για τις τέχνες και έχει χαράξει τον δικό της δρόμο στον χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής, έχοντας μάλιστα αποφοιτήσει τόσο από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών όσο και από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης με την αδελφή του Αλεξία (αριστέρα), την Ευανθία Ρεμπούτσικα (στη μέση) και την κόρη του Αργυρώ (δεξία) / Φωτογραφία Panoulis

Στην προσωπική του ζωή, ο δημοσιογράφος παραμένει πιστός στις σταθερές του αξίες. Είναι παντρεμένος εδώ και πολλά χρόνια με τη Νίκη (Δομηνίκη) Θεοδωράκη, με την οποία έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Το ζευγάρι επιλέγει συνειδητά να κρατά χαμηλούς τόνους και να προστατεύει την ιδιωτικότητά του από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Νίκη Θεοδωράκη είναι πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο των ΜΜΕ ή της δημοσιότητας, αποτελώντας το σταθερό στήριγμα του Σταύρου Θεοδωράκη σε κάθε του βήμα.

Στη λαμπερή βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής, πατέρας και κόρη απόλαυσαν μαζί τη γιορτή του θεάτρου, με τον Σταύρο Θεοδωράκη να καμαρώνει -όπως πάντα- στο πλευρό της, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που της έχει.