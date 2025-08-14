Σταύρος Θεοδωράκης: Κάνει SUP στην Ιθάκη και «τρελαίνει» το Instagram

Δείτε όσα εξομολογήθηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης στην Κατερίνα Καινούριου για την περιπέτειά του με τον καρκίνο

Μετά τη Μύκονο και την Πάρο, η Ιθάκη είναι το νησί που φέτος το καλοκαίρι μονοπώλησε το ενδιαφέρον των celebrities.

Στο νησί του Οδυσσέα απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης κι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ο γνωστός δημοσιογράφος, παρουσιαστής των «Πρωταγωνιστών» κι ιδρυτής του κόμματος «Το Ποτάμι», μοιράστηκε με το κοινό του στα social media μια ανέμελη στιγμή από τις διακοπές του.

Ο ίδιος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες του -μία κοντινή και μία μακρινή- να κάνει SUP στη θάλασσα. Η ανάρτησή του, όπως αναμενόταν, τράβηξε την προσοχή των διαδικτυακών του φίλων, οι οποίοι λατρεύουν να τον βλέπουν σε πιο χαλαρές στιγμές.

Το συγκεκριμένο σπορ έχει ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους κι όσο περνάει ο καιρός κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς. Ένας από αυτούς είναι κι ο πρώην βουλευτής.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί!

«Αξιόπλοο, μανιτζέβελο και οικονομικό. Με το ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης είχα ένα θεματάκι αλλά το γύρισα στο χειροκίνητο (όπως μπορείτε να δείτε στην δεύτερη φωτογραφία)», σχολίασε με αρκετή δόση χιούμορ ο Σταύρος Θεοδωράκης.