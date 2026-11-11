Τροχός της Τύχης: Η Στέλλα κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο της σεζόν!

Δεν μπορούσε να το πιστέψει!

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης που χάρισε στη Στέλλα το αυτοκίνητο!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Στέλλα κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο της σεζόν στο Τροχό της Τύχης στις 11/11/2026.
  • Έφτασε στον τελικό και έλυσε τον γρίφο στην κατηγορία «Αντίθετα» με την τελευταία στιγμή.
  • Τα γράμματα που εμφανίστηκαν ήταν Λ, Π, Σ, Τ, Α, ενώ η Στέλλα είπε Μ, Ρ, Ν και το φωνήεν Ο.
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης ανακοίνωσε την νίκη της με ενθουσιασμό.
  • Η Στέλλα δεν πίστευε ότι κέρδισε το αυτοκίνητο μέχρι που μπήκε μέσα του.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 11/11/2026 στο Star, η Στέλλα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

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Τροχός της Τύχης: Η Στέλλα κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο της σεζόν!

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ρ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.  

Τροχός της Τύχης: Η Στέλλα κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο της σεζόν!

Η παίκτρια βρήκε τις αντίθετες λέξεις στην εκπνοή του χρόνου! Η τύχη ήταν με το μέρος της, αφού όχι μόνο έλυσε τον γρίφο κυριολεκτικά στο μηδέν, αλλά κέρδισε και το μεγάλο δώρο: το πολυτελές αυτοκίνητο.

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«Τι είπες τώρα; Φεύγει για Αυστραλία το αυτοκίνητο. Στέλλα, το πήρες. Σήμερα η μέρα επιφύλασσε αυτή την τεράστια έκπληξη», δήλωσε φανερά ενθουσιασμένος ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Τροχός της Τύχης: Η Στέλλα κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο της σεζόν!

Η Στέλλα δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έκανε πράξη το όνειρο κάθε φιναλίστ! Το συνειδητοποίησε μόνο όταν μπήκε στο μουσταρδί αυτοκίνητο που πλέον είναι δικό της. Μάλιστα, από τη χαρά της άρχισε να κορνάρει.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

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