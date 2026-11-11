Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης που χάρισε στη Στέλλα το αυτοκίνητο!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 11/11/2026 στο Star, η Στέλλα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ρ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Η παίκτρια βρήκε τις αντίθετες λέξεις στην εκπνοή του χρόνου! Η τύχη ήταν με το μέρος της, αφού όχι μόνο έλυσε τον γρίφο κυριολεκτικά στο μηδέν, αλλά κέρδισε και το μεγάλο δώρο: το πολυτελές αυτοκίνητο.

«Τι είπες τώρα; Φεύγει για Αυστραλία το αυτοκίνητο. Στέλλα, το πήρες. Σήμερα η μέρα επιφύλασσε αυτή την τεράστια έκπληξη», δήλωσε φανερά ενθουσιασμένος ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Η Στέλλα δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έκανε πράξη το όνειρο κάθε φιναλίστ! Το συνειδητοποίησε μόνο όταν μπήκε στο μουσταρδί αυτοκίνητο που πλέον είναι δικό της. Μάλιστα, από τη χαρά της άρχισε να κορνάρει.

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