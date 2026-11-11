Με συγκίνηση και απόλυτη ειλικρίνεια η Φωτεινή Καραμήτσιου αμέσως μετά την αποχώρησή της από το GNTM 7, ήπιε τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» ανοίγοντας την καρδιά της για την εμπειρία της στο παιχνίδι.

Η χθεσινή δοκιμασία είχε οικογενειακό concept. Τα μοντέλα κλήθηκαν να μπουν στον ρόλο ενός πολυάσχολου γονέα που πρέπει να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα έχοντας μαζί τα παιδιά του και τα κατοικίδιά του.



«Kι εγώ περίμενα να τα πάω καλύτερα στη χθεσινή δοκιμασία. Δεν μπορώ να πω πως η Άννα με χαντάκωσε. Δεν το έκανε επίτηδες. Πίστευα πως τα πήγα μέτρια αλλά από τα σχόλια που άκουσα κατάλαβα πως θα φύγω. Δεν ήταν δίκαιη η αποχώρησή μου. Θα έπρεπε να φύγει κάποιος που είχε βρεθεί ξανά στο «μπότον»(σ.σ: είχαν δηλαδή και προηγούμενες χειρότερες επιδόσεις σε δοκιμασία» είπε το μοντέλο.

Tι είπε για την απόφαση της Σταυρούλας

Η ίδια αναφέρθηκε και στη Σταυρούλα Μ η οποία στην προηγούμενη δοκιμασία αποφάσισε να αποχωρήσει καθώς το concept όπου οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά props, εμπνευσμένα από τους καρπούς και τα αγαθά που προσφέρει κάθε μήνας και να τα αξιοποιήσουν ανάλογα, προκειμένου να καλύψουν το σώμα τους και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της φωτογράφισης.

Η Σταυρούλα Μ χθες στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη είχε αποκαλύψει τους λόγους της αποχώρησής της από το GNTM 7

«Θα μπορούσε να το έχει δοκιμάσει αλλά επειδή μάλλον ήταν η πρώτη που θα δοκίμαζε δεν θα ήταν σίγουρη για το πώς θα ήταν τα άλλα σετ. Κρίμα γιατί η Σταυρούλα τα πήγαινε καλά. Η Σταυρούλα έθεσε τα όριά της, άλλωστε είχε πει πως αν γινόταν γυμνή φωτογράφιση δεν θα έπαιρνε μέρος!» είπε για τη συμπαίκτριά της, ενώ παραδέχτηκε πως και η ίδια είχε άγχος επειδή έχει καμπύλες.

«Είχα άγχος γιατί είχα περισσότερες καμπύλες από τις άλλες κοπέλες αλλά δε βγήκε κάτι πρόστυχο» εξομολογήθηκε.



Η αποχώρηση της Φωτεινής από το σπίτι του GNTM 7 δίχασε τα μοντέλα. Κάποιοι ανέφεραν πως σε προηγούμενες δοκιμασίες η παίκτρια τα είχε πάει καλά και δεν έπρεπε να αποχωρήσει ενώ κάποιοι άλλοι είπαν πως πίστευαν πως τελικά εκείνη ήταν που θα έφευγε.

«Πίστευα πως κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα η Φωτεινή θα αποχωρούσε. Λυπάμαι που ο Χρήστος βρίσκεται στα μπότομ αλλά έτσι απ’ ό, τι φαίνεται πρέπει να είναι.Ο καθένας με την αξία του» είπε η Αnastazja.

Το GNTM ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία και δε μετανιώνω για τίποτα από όλα όσα έκανα. Δύσκολα όμως θα το ξαναέκανα επειδή ήταν πιο δύσκολο απ΄ ό, τι περίμενα. Ήταν πιο κουραστικό. Ήμουν και μακριά από τους δικούς μου τόσο καιρό. Γι’ αυτό και μπορεί να με πήρε από κάτω στις τελευταίες φωτογραφήσεις.

Η Φωτεινή στο τέλος χόρεψε salsa με τον Ανδρέα Ζωϊτσα με τον οποίο γνωρίζονται αρκετό καιρό και είναι πολύ καλοί φίλοι.