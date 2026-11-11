Η νηστεία των Χριστουγέννων για τη φετινή χρονιά ξεκινά την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την παραμονή των Χριστουγέννων, δηλαδή την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026.

Πρόκειται για το «Σαρανταήμερο», την καθιερωμένη νηστεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία αφορά στην περίοδο πνευματικής προετοιμασίας ενόψει της Γέννησης του Χριστού. Η συγκεκριμένη νηστεία διαρκεί περίπου 40 ημέρες και είναι λιγότερο αυστηρή σε σύγκριση με τη νηστεία της Σαρακοστής.

Κατά τη διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων, οι πιστοί απέχουν από το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά. Ωστόσο, προβλέπονται διαφοροποιήσεις ως προς την κατανάλωση ψαριού, λαδιού και κρασιού / Φωτογραφία: Unsplash.com

Νηστεία Χριστουγέννων 2026: Τι τρώμε και τι αποφεύγουμε

Κατά τη διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων, οι πιστοί απέχουν από το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά. Ωστόσο, προβλέπονται διαφοροποιήσεις ως προς την κατανάλωση ψαριού, λαδιού και κρασιού, ανάλογα με την ημέρα και την περίοδο της νηστείας.

Συγκεκριμένα, από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου: Επιτρέπεται γενικά η κατανάλωση ψαριού, εκτός από τις Τετάρτες και τις Παρασκευές , σύμφωνα με τη συνήθη εκκλησιαστική πρακτική

, σύμφωνα με τη συνήθη εκκλησιαστική πρακτική Εξαίρεση αποτελεί η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, στις 21 Νοεμβρίου, κατά την οποία επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας

Η νηστεία των Χριστουγέννων για τη φετινή χρονιά ξεκινά την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την παραμονή των Χριστουγέννων, δηλαδή την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 / Φωτογραφία: Unsplash.com

Από τις 18 έως τις 23 Δεκεμβρίου, η νηστεία γίνεται αυστηρότερη, καθώς δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού. Η κατάλυση οίνου και ελαίου προβλέπεται, κατά τη συνήθη πρακτική, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής

Η κατάλυση οίνου και ελαίου προβλέπεται, κατά τη συνήθη πρακτική, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής Την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου, τηρείται αυστηρότερη νηστεία.

Η νηστεία των Χριστουγέννων δεν περιορίζεται μόνο στη επιλογή της διατροφής μας. Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, η συγκεκριμένη περίοδος είναι και πνευματική προετοιμασία των πιστών για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Γι' αυτόν το λόγο το Σαρανταήμερο αποτελεί μια πορεία αυτοσυγκράτησης και εσωτερικής ανανέωσης, με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία για τον εορτασμό της Γέννησης του Χριστού.