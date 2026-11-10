Άνθρωποι του μεροκάματου βρέθηκαν κατηγορούμενοι για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ. Ανακάλυψαν ξαφνικά ότι επιβαρύνονται με χρέη εκατομμυρίων ευρώ, όταν χρησιμοποιήθηκαν ως μπροστινοί στις εταιρείες των Θεσσαλονικιών επιχειρηματιών.

Τα στοιχεία άφησαν με το στόμα ανοιχτό ακόμη και τα μέλη της Ομάδας ΔΕΟΣ, που έκαναν την πολύμηνη έρευνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, καθαρίστρια που εργαζόταν και ως εργάτρια σε κονσερβοποιία φρούτων στη Λάρισα, με μικτό μισθό 188 ευρώ, εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε 13 εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, με χρέος 1.206.677 ευρώ.

Ψήστης, με μισθό 780 ευρώ τον μήνα, εμφανίζεται ως μπροστινός σε 30 εταιρείες. Το χρέος αυτών των εταιρειών είναι 6.518.362 ευρώ. Λαντζέρισσα εμφανίζεται σε 31 εταιρείες, με συνολικό χρέος 4.547.043 ευρώ.

Οι ερευνητές βρέθηκαν μπροστά και σε άλλη έκπληξη. Όταν διασταύρωναν πρόσωπα με διευθύνσεις, αντί για εταιρείες εντόπιζαν παραπήγματα και εργοτάξια, ενώ ανακάλυπταν ότι υπήρχαν αχυράνθρωποι που έμεναν σε υπόγεια.

Ερρίκος Πετιλόν: «Με κορόιδεψε. Ήμουν οικονομικά ευάλωτος»

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο γνωστός ηθοποιός - μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κατά την απολογία του, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται να έδωσε ονόματα και στοιχεία, περιγράφοντας πώς ξεκίνησε η εμπλοκή του στην υπόθεση το 2023.

Όπως υποστήριξε, τότε βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση και μια γυναίκα τον προσέγγισε ζητώντας τους προσωπικούς του κωδικούς στο Taxis, με αντάλλαγμα την καταβολή ενός χρηματικού ποσού κάθε μήνα.

«Με κορόιδεψε, ζητώντας μου τους κωδικούς μου στο Taxis με αντάλλαγμα να μου καταβάλλει μηνιαίως ορισμένο χρηματικό ποσό. Εγώ, όντας ευάλωτος λόγω της παντελούς έλλειψης χρημάτων και την ανάγκη ανεύρεσης ενός τρόπου βιοπορισμού, δελεάστηκα από την πρότασή της και δέχτηκα χωρίς να σκεφτώ ότι υπήρχε η πιθανότητα εμπλοκής μου σε οφειλές απέναντι στην εφορία».

Ο δικηγόρος του, Όθων Παπαδόπουλος, υποστήριξε ότι η οικονομική του αδυναμία αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης.

«Βρέθηκε σε μια ευάλωτη στιγμή, σε μια στιγμή αδυναμίας και αυτή την ευάλωτη στιγμή βρέθηκαν κάποιοι να την εκμεταλλεύουν και ως ένα βαθμό την εκμεταλλεύτηκαν», δήλωσε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την επιχείρηση των Αρχών.

«Εγώ συμφωνώ ότι το κράτος κυνηγάει την παραβατικότητα ώστε να μην παρεξηγηθώ. Σε αυτό όμως άλλο κυνηγάω την παραβατικότητα και άλλο συλλαμβάνω έναν συγκρατούμενό μου που είναι ντελιβεράς ο άνθρωπος», είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μας βγάλαν από τα σπίτια μας και δεν μας είπαν ότι δεν θα γυρίσουμε και αφορά όλους και οι άλλοι είχαν οικογένειες παιδιά».

Σήμερα πέρασαν το κατώφλι της ανακρίτριας επτά κατηγορούμενοι. Εκτός από τον Ερρίκο Πετιλόν, απολογήθηκαν τέσσερις επιχειρηματίες, ένα πρόσωπο που φέρεται να είχε ρόλο αχυρανθρώπου και ένας λογιστής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, οι περισσότεροι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ομάδα ΔΕΟΣ φέρεται να σκιαγραφούν διαφορετική εικόνα.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και γνωστοί επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης που δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. Ένας από αυτούς φέρεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ δεν αποκλείεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην υπόθεση.

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