Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα

Η εξόρμηση μαμάς και γιου στα όμορφα τοπία

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Celebrities & Gossip Νεα
Βόλτα με τον αγαπημένο του Κίμωνα!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χρύσα Μιχαλοπούλου απόλαυσε μια απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα, μοιράζοντας στιγμιότυπα στο Instagram.
  • Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη μητρότητα τον καλύτερο ρόλο της ζωής της, εκφράζοντας τη χαρά της για την ανατροφή του τετράχρονου γιου της.
  • Η Μιχαλοπούλου δήλωσε ότι είναι μόνη και απολαμβάνει τη ζωή της χωρίς να φοβάται τη μοναξιά.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μοιράστηκε φωτογραφία με τον γιο του, Κίμωνα, δείχνοντας τη σημασία που έχει για εκείνον η οικογένεια.
  • Ο Κίμωνας εμφανίζεται στιλάτος και ο Κουτσόπουλος απολαμβάνει τις καθημερινές τους στιγμές μαζί.

Μια μικρή απόδραση στην Αράχωβα πραγματοποίησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η ηθοποιός ταξίδεψε στον δημοφιλή ορεινό προορισμό μαζί με τον γιο της, Κίμωνα.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει δίπλα στον μικρό της, με φόντο το ορεινό τοπίο, ενώ σε άλλες αποτυπώνει την ομορφιά της περιοχής.

«Αράχωβα για λίγο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, δίνοντας μια μικρή γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης με τον γιο της.

 

Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Ο ρόλος της μητέρας είναι ο καλύτερος της ζωής μου»

Η ηθοποιός είχε μιλήσει πρόσφατα για τη μητρότητα, αλλά και για την προσωπική της ζωή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «The 2Night Show».

Αναφερόμενη στον τετράχρονο Κίμωνα, δεν έκρυψε τη χαρά της για το γεγονός ότι μεγαλώνουν μαζί, ενώ χαρακτήρισε τη μητρότητα τον πιο όμορφο ρόλο της ζωής της.

«Το παιδί είναι υπέροχα. Είναι τεσσάρων. Μεγαλώνει. Μεγαλώνουμε μαζί βασικά. Αυτό είναι υπέροχο. Γραφικό αυτό που θα πω, αλλά ο ρόλος της μητέρας είναι ο καλύτερος της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη, η Χρύσα Μιχαλοπούλου αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο είναι μόνη της και απολαμβάνει την καθημερινότητά της, χωρίς να φοβάται τη μοναξιά.

«Στην προσωπική μου ζωή είμαι τέλεια. Είμαι μόνη μου. Περνάω φανταστικά. Δεν τη φοβάμαι τη μοναξιά. Ποτέ δεν την έχω φοβηθεί. Ούτε μια στιγμή. Σίγουρα δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που φοβούνται τη μοναξιά», ανέφερε.

Κουτσόπουλος: Ο γιος του μεγάλωσε και είναι ένας μικρός gentleman!

Μπορεί οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις να είναι πολλές, ωστόσο ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φροντίζει να αφιερώνει πολύτιμο χρόνο σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εκείνον: τον γιο του, Κίμωνα!

Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο από τη βόλτα τους, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στην παιδική χαρά με τον γιο του, Κίμωνα!

Στη φωτογραφία βλέπουμε τον μικρό Κίμωνα να περπατά σε έναν πεζόδρομο, με τον μπαμπά του να απαθανατίζει τη στιγμή. Η εικόνα είναι ασπρόμαυρη και αποπνέει μια υπέροχη νοσταλγική ατμόσφαιρα, αναδεικνύοντας την ομορφιά των απλών, καθημερινών στιγμών.

Το look του μικρού Κίμωνα κλέβει τις εντυπώσεις!

Με ένα χαριτωμένο καπελάκι, ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, σκούρο παντελονάκι και αθλητικά παπούτσια, ο μικρός εμφανίζεται ιδιαίτερα στιλάτος, με μια εμφάνιση που θυμίζει μικρό κύριο! Ένα look απλό, κομψό και γεμάτο παιδική γοητεία.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ

Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έχει δείξει πολλές φορές μέσα από τις αναρτήσεις του πόσο σημαντική θέση έχει ο γιος του στη ζωή του. Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα, οι στιγμές που περνούν μαζί αποτελούν προτεραιότητα, με τις βόλτες και τις μικρές καθημερινές αποδράσεις να δημιουργούν τις πιο όμορφες αναμνήσεις.

Και μπορεί ο «θείος Λεωνίδας» να έχει συνηθίσει να κερδίζει τις εντυπώσεις στην κουζίνα και στην τηλεόραση, όμως στον ρόλο του μπαμπά φαίνεται πως απολαμβάνει εξίσου κάθε στιγμή!

 

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