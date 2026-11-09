Τροχός της Τύχης: Η Γεωργία ξεκλείδωσε με ένα γράμμα ολόκληρο τον γρίφο!

Κάνε την προσπάθειά σου στην «Ξενομανία»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 9/11/2026, η Γεωργία έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Ξενομανία».
  • Τα γράμματα που εμφανίστηκαν ήταν Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Γεωργία είπε τα γράμματα Μ, Κ, Ρ και το φωνήεν Ι.
  • Το γράμμα Μ της επέτρεψε να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το έπαθλο.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 9/11/2026 στο Star, η Γεωργία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Μόνο ένα γράμμα αποκαλύφθηκε- Δύσκολος ο γρίφος

Τροχός της Τύχης: Η Γεωργία ξεκλείδωσε με ένα γράμμα ολόκληρο τον γρίφο! 

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.   

Τροχός της Τύχης: Η Γεωργία ξεκλείδωσε με ένα γράμμα ολόκληρο τον γρίφο!

Το Μ βοήθησε τη Γεωργία να ξεκλειδώσει τον πίνακα και να λύσει τον γρίφο!

Τροχός της Τύχης: Για δυνατούς λύτες ο τελικός γρίφος

Εσένα πώς θα σου φανεί η Ξενομανία; Δοκίμασε τώρα την τύχη σου!

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