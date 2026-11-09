Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 9/11/2026 στο Star, η Γεωργία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Τροχός της Τύχης: Μόνο ένα γράμμα αποκαλύφθηκε- Δύσκολος ο γρίφος
Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Κ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Το Μ βοήθησε τη Γεωργία να ξεκλειδώσει τον πίνακα και να λύσει τον γρίφο!
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