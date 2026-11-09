Ψηφιακό Φροντιστήριο από σήμερα σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Διεύρυνση κάλυψης σε Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Ψηφιακό Φροντιστήριο Από Σήμερα Σε 50 Μαθήματα Πανελληνίων
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από σήμερα, το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει 50 μαθήματα, αυξάνοντας την εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  • Εντάσσονται 9 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, φτάνοντας τους 89 συνολικά εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα.
  • Προστίθενται 5 νέα μαθήματα, περιλαμβάνοντας Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή.
  • Σχεδιάζεται η ένταξη εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη.
  • Η χρήση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου έχει φτάσει τους 500.000 χρήστες μέχρι τον Οκτώβριο του 2026.

Ενισχύεται από σήμερα η λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, καθώς, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ολοκληρώθηκε η στελέχωση που απαιτείται για το διευρυμένο πρόγραμμα ζωντανής διδασκαλίας και προστέθηκαν άλλα 5 προσφερόμενα μαθήματα.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα, εντάσσονται 9 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αυξάνοντας το εκπαιδευτικό δυναμικό του Ψηφιακού Φροντιστηρίου σε 89, και παράλληλα, διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο προσφερόμενων μαθημάτων με δια ζώσης διδασκαλία σε 50, από 45 που ήταν κατά την περασμένη χρονιά.

«Στόχος μας είναι κάθε παιδί, όταν βάζει έναν στόχο για το μέλλον του, να ξέρει ότι έχει την υποστήριξη που χρειάζεται για να τον διεκδικήσει», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Ψηφιακό Φροντιστήριο: Ξεκινούν από σήμερα τα δια ζώσης μαθήματα

Όπως σημείωσε, «μια μαθήτρια που μεγαλώνει σε ένα μικρό νησί μπορεί σήμερα να παρακολουθεί το ίδιο μάθημα, την ίδια ώρα, με έναν συμμαθητή της στο κέντρο της Αθήνας» και «αυτή είναι η αξία του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου», να προσφέρει στα παιδιά «οργανωμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις τους, όπου κι αν ζουν, χωρίς κόστος για την οικογένεια».

Η υπουργός επανέλαβε ότι, παράλληλα, προετοιμάζεται η ένταξη εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα συμπληρώνουν το έργο των εκπαιδευτικών και θα διευκολύνουν τα παιδιά να εξατομικεύουν τις μαθησιακές ανάγκες τους.

Διεύρυνση κάλυψης σε Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, τα μαθήματα που προστίθενται κατά το τρέχον σχολικό έτος αφορούν αφ’ ενός στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, με τρία επιπλέον μαθήματα (Ναυσιπλοΐα ΙΙ,  Τεχνολογία Υλικών και Προγραμματισμός Η/Υ), και, αφ’ ετέρου, στην Ειδική Αγωγή, με τα 2 καινούρια μαθήματα της Βιολογίας και της Υγιεινής.

Υπενθυμίζεται, ότι παράλληλα, συνεχίζεται η ταυτόχρονη διερμηνεία των ζωντανών μαθημάτων στη νοηματική γλώσσα και η διάθεσή τους σε δεύτερο χρόνο με ενσωματωμένο υποτιτλισμό.

Πανελλαδικές 2027: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Συνολικά, προσφέρεται βοήθεια στους μαθητές που προετοιμάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ως εξής:

  • ΓΕΛ: 13 μαθήματα
  • ΕΠΑΛ: 21 μαθήματα
  • Ειδικά μαθήματα: 9 μαθήματα
  • Γ’ Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: 7 μαθήματα

Μηχανισμός δημόσιας, δωρεάν και ισότιμης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Για το υπουργείο Παιδείας, το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο χαρακτηρίζεται ως ένας «σταθερός μηχανισμός δημόσιας, δωρεάν και ισότιμης εκπαιδευτικής υποστήριξης». Υπενθυμίζεται, ότι συνδυάζει ζωντανή διδασκαλία για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου με ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό από την Ε΄ Δημοτικού έως και τη Β΄ Λυκείου ενώ, παράλληλα, σχεδιάζεται η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Στόχος, όπως αναφέρεται από πλευράς υπουργείου, είναι η δημιουργία μιας «συνεχούς διαδρομής υποστήριξης, από την εμπέδωση βασικών γνώσεων έως την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις».

Αξιοσημείωτο είναι, ότι η λειτουργία του θεσμού διευρύνεται παράλληλα ως προς την απήχησή του: Από περίπου 410.000 συνολικούς χρήστες κατά τα δύο πρώτα σχολικά έτη, η σωρευτική χρήση έχει φτάσει περίπου τους 500.000 χρήστες έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Περισσότερα από 3.100 βιντεοσκοπημένα μαθήματα, μαζί με το υλικό που αναρτάται μετά τη ζωντανή διδασκαλία, παραμένουν διαθέσιμα για μελέτη και επανάληψη, επεκτείνοντας την εκπαιδευτική υποστήριξη πέρα από το ωράριο των ζωντανών μαθημάτων.

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Επόμενο βήμα, η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Η επόμενη φάση ανάπτυξης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου περιλαμβάνει την αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, με παιδαγωγικό προσανατολισμό.

Από τη μία, το «EduAI» σχεδιάζεται για την παροχή περισσότερο εξατομικευμένης μαθησιακής υποστήριξης, με δυνατότητα προσαρμογής ασκήσεων στο επίπεδο και στην απόδοση του μαθητή, εντοπισμού γνωστικών κενών, άμεσης ανατροφοδότησης και δυναμικής προσαρμογής του βαθμού δυσκολίας.

Από την άλλη, το «AI Tutor», που αποτελεί δωρεά της Microsoft, προορίζεται για τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών - Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά - παρέχοντας οργανωμένη εξάσκηση, προσομοιώσεις, αξιολόγηση απαντήσεων και στοχευμένη επανάληψη. Και στις δύο περιπτώσεις, τα εργαλεία σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον εκπαιδευτικό, με παιδαγωγικές δικλίδες και πρόβλεψη για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την προσβασιμότητα.

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