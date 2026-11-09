Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, Abeille Marengo, για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη Γωγώ Αποστολάκη, το Abeille Marengo έχει αγκυροβολήσει στο λιμάνι του Ηρακλείου από τις 27 Οκτωβρίου. Το λιμεναρχείο έχει ανάψει το «πράσινο φως» για τον απόπλου και μπορεί ανά πάσα στιγμή να βάλει μπροστά τις μηχανές του.

Υπήρξε μια κινητικότητα όσον αφορά στις προμήθειες, έχουν γίνει κάποιες εργασίες συντήρησης ενώ και ο καιρός φαίνεται ότι ευνοεί τον απόπλου. Το αργότερο ως αύριο το πρωί θα έχει φύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά θα κινηθεί στο βόρειο κρητικό πέλαγος για τις απαραίτητες ρυθμίσεις των οργάνων μέτρησης και έπειτα προς στα νότια της Κάσου. Θα χαρτογραφήσει τον βυθό και θα χαράξει την υποθαλάσσια διαδρομή μήκους 900 χιλιομέτρων για την πόντιση του μεγαλύτερου στον κόσμο ηλεκτρικού καλωδίου. Θα προχωρήσει, έπειτα, και στη δεύτερη φάση του το έργο, να φτάσει μέχρι το Ισραήλ. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα είναι ένας ενεργειακός κόμβος και φυσικά η Κύπρος θα είναι πλέον ανεξάρτητη ενεργειακά.

Πελώριο πρότζεκτ το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Η καθυστέρηση στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, στο τμήμα που αφορά την Κάσο, δεν αποδίδεται στην αδυναμία του πλοίου να αποπλεύσει, αλλά στις εξειδικευμένες καιρικές συνθήκες που απαιτούνται στο πεδίο ερευνών. Αυτό εξήγησε ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, περιγράφοντας ένα έργο με τεχνικές δυσκολίες, γεωλογικές απαιτήσεις και αβέβαιο ακόμη τελικό αποτέλεσμα ως προς τη βιωσιμότητα και την υλοποίησή του.

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο εγχείρημα συνδέει ισραηλινά και ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ ταυτόχρονα έχει στόχο να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Η συζήτηση, ωστόσο, έχει επικεντρωθεί κυρίως στο διπλωματικό σκέλος, ενώ μικρότερη έμφαση έχει δοθεί στο τι ακριβώς απαιτείται στο πεδίο για να προχωρήσει η διαδικασία.

Με απλά λόγια, το κρίσιμο ζήτημα είναι η σωστή ανάγνωση του βυθού. Το ερευνητικό πλοίο, όπως εξήγησε ο Ηλίας Παπανικολάου, πρέπει να βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες ώστε να αποτυπώσει σωστά το υπέδαφος και να επεξεργαστεί με ακρίβεια τα στοιχεία που συλλέγει.

Το δύσκολο τμήμα στην Κάσο

Το πλοίο που έχει αναλάβει το έργο των ερευνών περιγράφηκε ως ιδιαίτερα ισχυρό, με ικανότητα ρυμούλκησης που ξεπερνά τους 180 τόνους. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι το σκάφος που τοποθετεί το καλώδιο. Αυτή η εργασία γίνεται από άλλα εξειδικευμένα πλοία, τα οποία μεταφέρουν και ποντίζουν το υποθαλάσσιο καλώδιο.

Το πιο απαιτητικό κομμάτι του έργου εντοπίζεται στην Κάσο. Εκεί δεν πρόκειται να ερευνηθεί όλη η διαδρομή των 980 χιλιομέτρων, καθώς οι περισσότερες έρευνες έχουν ήδη γίνει. Το τμήμα που απομένει αφορά περίπου 78 χιλιόμετρα, δηλαδή γύρω στα 40 ναυτικά μίλια. Σε αυτή την περιοχή βρίσκεται και ο πιο δύσκολος πυθμένας από γεωλογική άποψη.

Ο Ηλίας Παπανικολάου υπογράμμισε ότι το ερευνητικό σκάφος θα καταγράψει τα δεδομένα και στη συνέχεια θα κριθεί αν το έργο μπορεί πράγματι να προχωρήσει. Η τεχνική δυνατότητα, το βάθος, οι απαιτήσεις προστασίας του καλωδίου και η οικονομική βιωσιμότητα παραμένουν ανοιχτά ζητήματα.

Ξεχωριστή σημασία έχει και η γαλλική συμμετοχή στην κοινοπραξία. Η γαλλική εταιρεία διαθέτει το πλειοψηφικό πακέτο, δηλαδή τα δύο τρίτα του σχήματος που έχει συγκροτηθεί από Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό θεωρείται παράγοντας ασφάλειας για την προσπάθεια υλοποίησης. Παρά ταύτα, η συμμετοχή ισχυρών εταιρειών δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί, καθώς το τελικό ερώτημα παραμένει αν το σχέδιο είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.

