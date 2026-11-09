Αλεξάνδρα Νίκα: Ο τολμηρός συνδυασμός λεοπάρ και δαντέλας

Το look που ξεχώρισε σε βραδινή της έξοδο

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Με λεοπάρ και δαντέλα η Αλεξάνδρα Νίκα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα εντυπωσίασε με τον συνδυασμό λεοπάρ και δαντέλας σε πρόσφατη έξοδό της.
  • Φορούσε ένα μακρύ λεοπάρ φόρεμα με balloon μανίκια και μαύρο δαντελένιο μπούστο.
  • Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μαύρες δερμάτινες μπότες και διακριτική τσάντα.
  • Το μακιγιάζ της περιλάμβανε καφέ αποχρώσεις, χωρίς έντονα κοσμήματα.
  • Αυτή η επιλογή αποδεικνύει τη δυνατότητα συνδυασμού τολμηρών και κομψών στοιχείων.

Έναν ιδιαίτερο συνδυασμό δύο αγαπημένων τάσεων της μόδας επέλεξε η Αλεξάνδρα Νίκα για πρόσφατη βραδινή έξοδό της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το στιλιστικό της look.

Αλεξάνδρα Νίκα: Έκανε τη διαφορά με ένα ανατρεπτικό animal print look

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο Έναστρον, όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου, και επέλεξε ένα outfit που συνδύαζε τον δυναμισμό του animal print με τη ρομαντική αισθητική της δαντέλας.

Αργυρός - Νίκα: Full in love σε σπάνια βραδινή έξοδο στα μπουζούκια

Αλεξάνδρα Νίκα: Ο τολμηρός συνδυασμός λεοπάρ και δαντέλας

Στο επίκεντρο της εμφάνισής της βρέθηκε ένα μακρύ, λεοπάρ φόρεμα, στενό στη μέση και στους γλουτούς, με εντυπωσιακά balloon μανίκια. Το μαύρο δαντελένιο μπούστο και οι σατέν κορδέλες που έδεναν στο μπροστινό μέρος πρόσθεταν μια πιο θηλυκή και αισθησιακή πινελιά στο σύνολο.

Αλεξάνδρα Νίκα: Ο τολμηρός συνδυασμός λεοπάρ και δαντέλας

Η Αλεξάνδρα Νίκα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες δερμάτινες μπότες και τσάντα στην ίδια απόχρωση, επιλέγοντας να κρατήσει τα αξεσουάρ της σε διακριτικούς τόνους.

Τα μαλλιά της ήταν ίσια και κάτω, ενώ στο μακιγιάζ της κυριάρχησαν οι καφέ αποχρώσεις, χωρίς να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα κοσμήματα.

Αλεξάνδρα Νίκα: Ο τολμηρός συνδυασμός λεοπάρ και δαντέλας

Με αυτή την επιλογή, έδειξε πώς το λεοπάρ μπορεί να συνδυαστεί με τη δαντέλα σε ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο τολμηρό και το κομψό.

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