Έναν ιδιαίτερο συνδυασμό δύο αγαπημένων τάσεων της μόδας επέλεξε η Αλεξάνδρα Νίκα για πρόσφατη βραδινή έξοδό της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το στιλιστικό της look.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο Έναστρον, όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου, και επέλεξε ένα outfit που συνδύαζε τον δυναμισμό του animal print με τη ρομαντική αισθητική της δαντέλας.

Στο επίκεντρο της εμφάνισής της βρέθηκε ένα μακρύ, λεοπάρ φόρεμα, στενό στη μέση και στους γλουτούς, με εντυπωσιακά balloon μανίκια. Το μαύρο δαντελένιο μπούστο και οι σατέν κορδέλες που έδεναν στο μπροστινό μέρος πρόσθεταν μια πιο θηλυκή και αισθησιακή πινελιά στο σύνολο.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες δερμάτινες μπότες και τσάντα στην ίδια απόχρωση, επιλέγοντας να κρατήσει τα αξεσουάρ της σε διακριτικούς τόνους.

Τα μαλλιά της ήταν ίσια και κάτω, ενώ στο μακιγιάζ της κυριάρχησαν οι καφέ αποχρώσεις, χωρίς να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα κοσμήματα.

Με αυτή την επιλογή, έδειξε πώς το λεοπάρ μπορεί να συνδυαστεί με τη δαντέλα σε ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο τολμηρό και το κομψό.