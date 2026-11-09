Τα PEUGEOT 9X8 κερδίζουν βαθμούς στη Monza

Peugeot 9X8 στην κορυφή

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Τα PEUGEOT 9X8 κερδίζουν βαθμούς στη Monza
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Η ομάδα Peugeot TotalEnergies έκλεισε δυναμικά τη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA 2026 στο Autodromo Nazionale di Monza την Κυριακή. Μετά από έξι ώρες αγώνα, ο Γάλλος κατασκευαστής εξασφάλισε το καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς, με τα δύο PEUGEOT 9X8 Hypercars να κερδίζουν βαθμούς, συμπεριλαμβανομένης της τέταρτης θέσης.

Τα PEUGEOT 9X8 κερδίζουν βαθμούς στη Monza

Με τη διάταξη της πίστας στην έκδοση υψηλής ταχύτητας και την πρόσφατα ανανεωμένη εκδοχή του, το «Temple of Speed» φαινόταν ιδιαίτερα κατάλληλο για το PEUGEOT 9X8. Οι Κατατακτήριες το επιβεβαίωσαν αυτό, τόσο σε βρεγμένη πίστα κατά τη διάρκεια των Ελεύθερων Δοκιμών όσο και σε στεγνές συνθήκες κατά τη διάρκεια της Hyperpole. Ξεκινώντας πέμπτη και ένατη στο grid, η ομάδα Peugeot TotalEnergies μπήκε στο φινάλε της σεζόν με ισχυρές φιλοδοξίες.

Τα PEUGEOT 9X8 κερδίζουν βαθμούς στη Monza

Μετά από βροχή μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι συνθήκες παρέμειναν ξηρές στη βόρεια Ιταλία την Κυριακή. Έχοντας περιορισμένες ευκαιρίες να ολοκληρώσουν μεγάλα stint με slick ελαστικά, τα δύο γαλλικά Hypercars βρέθηκαν γρήγορα στην πρώτη 10άδα και παρέμειναν εκεί σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από αρκετές ουδετεροποιήσεις (neutralizations).

Στα μισά του αγώνα, και τα δύο PEUGEOT 9X8 βρέθηκαν μέσα στην πρώτη πεντάδα. Μετά από μια έντονη μάχη στους τελευταίους γύρους, το #94 PEUGEOT 9X8 πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην πέμπτη θέση πριν καταταγεί τέταρτο μετά από ποινές μετά τον αγώνα σε άλλους ανταγωνιστές. Το #93 PEUGEOT 9X8 ολοκλήρωσε το δυνατό συνολικό αποτέλεσμα τερματίζοντας στην όγδοη θέση. Ωστόσο, μια ποινή 10 δευτερολέπτων εμπόδισε το πλήρωμα να εξασφαλίσει υψηλότερο τερματισμό.

Τα PEUGEOT 9X8 κερδίζουν βαθμούς στη Monza

Ως εκ τούτου, η Team Peugeot TotalEnergies ολοκληρώνει θετικά τη σεζόν 2026 του FIA WEC, με τα δύο PEUGEOT 9X8 να κερδίζουν βαθμούς και το ένα να τερματίζει στην τέταρτη θέση στη Monza. Ολόκληρη η ομάδα είναι πλέον πλήρως επικεντρωμένη στο να αναλάβει μια νέα πρόκληση και να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για τη σεζόν 2027.

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