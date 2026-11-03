Κρήτη: «Απόβαση» με πάνω από 2.000 αφίξεις μεταναστών σε 24 ώρες

Εκτόξευση των ροών με πάνω από 23.000 αφίξεις μέσα στο 2026

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.26 , 00:22 GNTM: «Δε θα σας ντύσουμε, θα σας γδύσουμε!» - Έρχεται γυμνή φωτογράφιση
04.11.26 , 00:20 GNTM: Ζαν ή Νικολόζι αποχώρησε απόψε από τον διαγωνισμό μόδας;
04.11.26 , 00:15 GNTM 7: Ποιος είχε την καλύτερη φωτογραφία; Καρολίνα ή Ακύλλας;
04.11.26 , 00:05 GNTM: Οι κριτές απογοητεύονται από τον Χρύσανθο!
03.11.26 , 23:49 Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Πρώτη νίκη των Ρεπουμπλικανών στο Γκουάμ
03.11.26 , 23:38 Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία
03.11.26 , 23:25 Κρήτη: «Απόβαση» με πάνω από 2.000 αφίξεις μεταναστών σε 24 ώρες
03.11.26 , 23:11 Έλλη Κοκκίνου: Ακομπλεξάριστη μπροστά στην κάμερα χωρίς ίχνος μακιγιάζ
03.11.26 , 22:54 Μητσοτάκης: «Εμείς αποκαλύπτουμε και διώκουμε την παρανομία»
03.11.26 , 22:50 GNTM: Dean Και Dan της Dsquared2 Αξιολογούν Τις Φωτογραφίες
03.11.26 , 22:40 Γαλλία: 30.000 Φοιτητές & Μαθητές Διαδήλωσαν Σήμερα Στο Παρίσι
03.11.26 , 22:37 Φέρρης: «Μάγεψε» ερμηνεύοντας Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία
03.11.26 , 22:21 Κλήρωση Τζόκερ 3/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
03.11.26 , 22:19 Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δε φανταζόμουν πόσο μακριά θα φτάναμε»
03.11.26 , 22:04 Δημοσκόπηση Alco: Ο Δένδιας πιο πετυχημένος Υπουργός
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
GNTM: Ζαν ή Νικολόζι αποχώρησε απόψε από τον διαγωνισμό μόδας;
GNTM: «Δε θα σας ντύσουμε, θα σας γδύσουμε!» - Έρχεται γυμνή φωτογράφιση
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
GNTM: Η Σταυρούλα Χ. άλλαξε μόνη της το μακιγιάζ της - Δέχτηκε παρατηρήσεις
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
Φλόριντα: Το τελευταίο μήνυμα της 20χρονης συγκυβερνήτη στον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/11/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πάνω από 2.000 μετανάστες έφθασαν στην Κρήτη σε 24 ώρες, κυρίως από τη Λιβύη.
  • Οι βάρκες καταφθάνουν συνεχώς, με σημεία αφίξεων όπως Γαϊδουρονήσι και Ιεράπετρα.
  • Η Frontex εντόπισε και μετέφερε δεκάδες μετανάστες στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
  • Στο πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν πάνω από 23.000 αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη.
  • Το Υπουργείο Μετανάστευσης σχεδιάζει νέα δομή στην περιοχή των Αθανάτων για την αποσυμφόρηση των χώρων φιλοξενίας.

Πρωτόγνωρες διαστάσεις έχει λάβει το μεταναστευτικό στην Κρήτη. Οι βάρκες κάνουν απόβαση η μία πίσω από τη άλλη παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοικές. Λασίθι και Ηράκλειο ασφυκτιούν με χιλιάδες μετανάστες να έχουν φθάσει στο νησί τις τελευταίες μερες και τους λιμενικους να μιλούν για ανεξέλεγκτη εισοβολή.   

Κρήτη: 1.000 αφίξεις μεταναστών μέσα σε 48 ώρες – Στο επίκεντρο το Λασίθι

Πάνω από 2.000 μετανάστες έφθασαν  μέσα σε 24 ώρες στην Κρητη από την Λιβύη που εχει ανοιξει τη «στρόφιγγα». Έκαναν  απόβαση στο Γαϊδουρονήσι, καταλαμβάνοντας την παραλία από τη μια άκρη ως την άλλη. Στον Τζίγκουνα εφόρμησαν στην πλαγιά απτόητοι από την βροχή. Η Frontex εντόπισε δεκάδες μετανάστες μέσα στη νύχτα και τους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας κι από εκεί με λεωφορεία  στις εγκαταστάσεις της Αγρεξ που ασφυκτιά με 647 άτομα σε σκηνές.

Ασφυξία στην Κρήτη: Πάνω από 2.000 αφίξεις μεταναστών σε 24 ώρες

Κρήτη: Εκτόξευση των ροών με πάνω από 23.000 αφίξεις μέσα στο 2026

Πάνω από 23.000 αφίξεις καταγράφηκαν μόνο στο πρώτο δεκάμηνο του 2026. Η βάρκες φτάνουν η μία μετά την άλλη. 

Γαύδος, Καλοί Λιμένες, Τζίγκουνας, Ιεράπετρα και Γαϊδουρονήσι είναι τα σημεία που βάζουν στο Gps οι δουλέμποροι. Ο χώρος που χρησιμοποιείται για τους μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου έχει φρακάρει, ενώ στην Αγιά Χανίων φιλοξενούνται εκατοντάδες άτομα.

Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!

Για την αποσυμφόρηση των χώρων το Υπουργείο Μετανάστευσης προετοιμάζει τη λειτουργία νέας δομής στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΛΑΣΙΘΙ
 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ Κλήρωση 3/11/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 3/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Eurojackpot Κλήρωση 3/11/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 3/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
Ποινικό Παρελθόν Για Απάτες Σε Βάρος ΜΚΟ Είχε Η 35χρονη
Ελλαδα
Ποινικό παρελθόν για απάτες σε βάρος ΜΚΟ είχε η σύντροφος του αρχηγού
Θύμα ΜΚΟ Στο Star:Όταν Δολοφονείς 100 Παιδιά, Τι Σου Αξίζει;
Ελλαδα
Θύμα της ΜΚΟ στο Star: «Όταν δολοφονείς 100 παιδιά, ποια ποινή σου αξίζει;»
Pizza Fan: Πληρώθηκε O Mισθός Οκτωβρίου Στα κεντρικά Μαγαζιά
Ελλαδα
Pizza Fan: Πληρώθηκε ο μισθός Οκτωβρίου στα κεντρικά καταστήματα
myEOPYY: Η Νέα Εφαρμογή Για Τη Διαχείρηση Της Υγείας
Ελλαδα
myEOPYY: Η νέα εφαρμογή για τη διαχείρηση της υγείας των πολιτών
Σύρος: Καταγγελία Για Εκρηκτικό Μηχανισμό Σε Κρουαζιερόπλοιο
Ελλαδα
Σύρος: Καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό σε κρουαζιερόπλοιο
«Το Ρέθυμνο Θα Πρέπει Να Είναι Προετοιμασμένο Για Τσουνάμι»
Ελλαδα
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
ΜΚΟ: Δεσμεύονται Τα Περιουσιακά Στοιχεία Των Κατηγορούμενων
Ελλαδα
ΜΚΟ: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top