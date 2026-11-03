Πρωτόγνωρες διαστάσεις έχει λάβει το μεταναστευτικό στην Κρήτη. Οι βάρκες κάνουν απόβαση η μία πίσω από τη άλλη παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοικές. Λασίθι και Ηράκλειο ασφυκτιούν με χιλιάδες μετανάστες να έχουν φθάσει στο νησί τις τελευταίες μερες και τους λιμενικους να μιλούν για ανεξέλεγκτη εισοβολή.

Πάνω από 2.000 μετανάστες έφθασαν μέσα σε 24 ώρες στην Κρητη από την Λιβύη που εχει ανοιξει τη «στρόφιγγα». Έκαναν απόβαση στο Γαϊδουρονήσι, καταλαμβάνοντας την παραλία από τη μια άκρη ως την άλλη. Στον Τζίγκουνα εφόρμησαν στην πλαγιά απτόητοι από την βροχή. Η Frontex εντόπισε δεκάδες μετανάστες μέσα στη νύχτα και τους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας κι από εκεί με λεωφορεία στις εγκαταστάσεις της Αγρεξ που ασφυκτιά με 647 άτομα σε σκηνές.

Κρήτη: Εκτόξευση των ροών με πάνω από 23.000 αφίξεις μέσα στο 2026

Πάνω από 23.000 αφίξεις καταγράφηκαν μόνο στο πρώτο δεκάμηνο του 2026. Η βάρκες φτάνουν η μία μετά την άλλη.

Γαύδος, Καλοί Λιμένες, Τζίγκουνας, Ιεράπετρα και Γαϊδουρονήσι είναι τα σημεία που βάζουν στο Gps οι δουλέμποροι. Ο χώρος που χρησιμοποιείται για τους μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου έχει φρακάρει, ενώ στην Αγιά Χανίων φιλοξενούνται εκατοντάδες άτομα.

Για την αποσυμφόρηση των χώρων το Υπουργείο Μετανάστευσης προετοιμάζει τη λειτουργία νέας δομής στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο.