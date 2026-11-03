Ο Νίκος Δένδιας αναδεικνύεται πρώτος στην αξιολόγηση για τους πιο πετυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Η μέτρηση καταγράφει τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων τόσο στο γενικό σύνολο όσο και ειδικά μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ περιλαμβάνει και ευρήματα για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει 22% στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 13%, ενώ ακολουθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης με 9%.

Στην ίδια κατάταξη, ο Κωστής Χατζηδάκης λαμβάνει 7%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 5%, η Νίκη Κεραμέως 3% και ο Βασίλης Κικίλιας 3%. Ξεχωριστό βάρος έχει και η απάντηση «κανένας», που συγκεντρώνει 44%.

Πώς αξιολογούν οι ψηφοφόροι της ΝΔ τους υπουργούς στη δημοσκόπηση Alco

Η εικόνα αλλάζει όταν εξετάζονται μόνο οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτή την κατηγορία, ο Νίκος Δένδιας καταγράφει 49% και παραμένει στην κορυφή των επιλογών.

Alco: Πιο πετυχημένοι υπουργοί στους ψηφοφόρους ΝΔ

Ακολουθεί όμως στη δεύτερη θέση ο Άδωνις Γεωργιάδης με 35%, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τρίτος σε αυτή την περίπτωση με 33%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 16% και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 14%.

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Νίκη Κεραμέως με 9%, ο Βασίλης Κικίλιας με 6% και ο Γιώργος Γεραπετρίτης επίσης με 6%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» συγκεντρώνει 18%.

Τα ευρήματα για την τεχνητή νοημοσύνη

Η δημοσκόπηση της Alco καταγράφει και τη σχέση των πολιτών με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το 38% απαντά ότι τα χρησιμοποιεί πολύ ή αρκετά, ενώ το 28% δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί λίγο.

Ένα 33% αναφέρει ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου τέτοια εργαλεία. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τρεις διακριτές τάσεις: συχνή χρήση, περιορισμένη επαφή και πλήρη αποχή.

Ως προς την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια, το 34% εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας. Το 24% θεωρεί ότι θα τις μειώσει, ενώ το 23% απαντά ότι θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.