Στον αγιασμό του αναβαθμισμένου Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά, στις Σέρρες, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, απηύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.

Αναφερόμενη στην επένδυση στον Λαϊλιά, η οποία αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών με το Υπουργείο Τουρισμού, επισήμανε ότι υπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Δημιουργεί ευκαιρίες στην περιφέρεια, εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν μέσα από ειδικές μορφές τουρισμού και συμβάλλει στην επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές και σε μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου.

«Θέλουμε η ορεινή Ελλάδα να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποτελεί αυτοτελή, ολοκληρωμένη ταξιδιωτική επιλογή όλο τον χρόνο», τόνισε η Υπουργός, αναδεικνύοντας το ορεινό ανάγλυφο, τα δάση, τα χωριά και την πολιτιστική τους κληρονομιά ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας.

Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου και μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στις τοπικές οικονομίες. Η υποδοχή επισκεπτών όλο τον χρόνο δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες εργασίας για τους οδηγούς βουνού, ενισχύει τη λειτουργία των ξενώνων και των επιχειρήσεων εστίασης και στηρίζει τους τοπικούς παραγωγούς.

Η κ. Κεφαλογιάννη ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συνεπή στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, κάνοντας ειδική αναφορά στη δημιουργία της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών, που ανταποκρίνεται στο αίτημα των δημάρχων των ορεινών περιοχών για έναν σταθερό συνομιλητή στην κυβέρνηση. Υπογράμμισε ότι η προσωπική του προσήλωση έχει ξεχωριστή αξία για τους ανθρώπους που επιλέγουν να παραμένουν, να εργάζονται και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους στον τόπο τους.

Η κ. Κεφαλογιάννη παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την ενίσχυση των ορεινών προορισμών, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής και με γνώμονα τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Επισήμανε ότι η αυξανόμενη αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια της χιονοδρομικής περιόδου καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη δυνατότητα των προορισμών να υποδέχονται επισκέπτες και τις τέσσερις εποχές.

Σε νομοθετικό επίπεδο, υπενθύμισε ότι προβλέφθηκε η δυνατότητα λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με δωδεκάμηνη αξιοποίηση των αναβατήρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων πέρα από τη χιονοδρομία.

Παράλληλα, θεσμοθετήθηκε ο «Προορισμός Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού», με πυρήνα το χιονοδρομικό κέντρο. Στην έκταση ενός τέτοιου προορισμού μπορούν, υπό τους προβλεπόμενους όρους, να αναπτύσσονται ορειβατικά καταφύγια, ξενοδοχεία ήπιας δόμησης ή οργανωμένες εγκαταστάσεις glamping, προσφέροντας στους επισκέπτες περισσότερες δυνατότητες διαμονής και γνωριμίας με το βουνό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξιοποίηση σημαντικού μέρους των πόρων του Υπουργείου Τουρισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε, για πρώτη φορά στη χώρα, ειδικό πρόγραμμα προβολής της ορεινής Ελλάδας. Στο ίδιο έργο εντάσσεται η αναβάθμιση υποδομών, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την ΕΤΑΔ, σε τέσσερα χιονοδρομικά κέντρα, στο Ανήλιο Μετσόβου, στον Παρνασσό, στα 3-5 Πηγάδια και στον Λαϊλιά.

Ειδικά για το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά, ο εγκεκριμένος καθαρός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 9.983.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η επένδυση περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, την προμήθεια νέου εξοπλισμού, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, με στόχο ένα κέντρο πιο λειτουργικό, πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και νέες δυνατότητες για τους επισκέπτες.

Η Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα, τονίζοντας ότι «ένας άνθρωπος με περιορισμένη κινητικότητα πρέπει να μπορεί να χαρεί το βουνό μαζί με την οικογένειά του».

Κλείνοντας, η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η επιτυχία της επένδυσης θα κριθεί από τα ουσιαστικά και διαρκή οφέλη που θα δημιουργήσει για την τοπική κοινωνία.

«Για εμάς, η επιτυχία αυτής της επένδυσης θα φανεί εδώ, στις Σέρρες: στους επισκέπτες που θα γνωρίσουν τον Λαϊλιά και θα θελήσουν να επιστρέψουν, στους επαγγελματίες που θα έχουν δουλειά περισσότερους μήνες τον χρόνο και στους νέους που θα μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους στον τόπο τους».

