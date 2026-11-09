Δύο διαδοχικές εισοδηματικές ενισχύσεις αναμένουν εκατομμύρια συνταξιούχους έως το τέλος του 2026, καθώς τον Νοέμβριο προγραμματίζεται η καταβολή της αυξημένης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο θα πιστωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου, στις οποίες θα ενσωματωθούν οι αυξήσεις για το 2027.
Βέβαια σε αυτές τις πληρωμές υπάρχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που μένουν εκτός. Τόσο στο επιδομα 400 ευρώ, όσο και στις αυξήσεις στις συντάξεις το 2027.
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