Διπλή «απώλεια» για χιλιάδες συνταξιούχους: Χάνουν επίδομα και αυξήσεις

Οι «χαμένοι» των νέων μέτρων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.26 , 17:32 Pirelli: Ο Νόρις θριάμβευσε στο Σάο Πάολο
09.11.26 , 17:16 Έσφαξε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών τους
09.11.26 , 16:47 Ελένη Καστάνη: «Η αγάπη του κόσμου αντικαθιστά την αγάπη του πατέρα μου»
09.11.26 , 16:39 Απόστολος Λύτρας: Στα μπουζούκια με τη νέα του σύντροφο
09.11.26 , 16:00 «Μαζί στον Κύκλο της Ζωής»: Μία πρωτοβουλία για την ανδρική γονιμότητα
09.11.26 , 16:00 10 ενδείξεις ότι ο σύντροφός σου «αποχωρεί σιωπηλά» από τη σχέση
09.11.26 , 15:56 Ψηφιακό Φροντιστήριο από σήμερα σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
09.11.26 , 15:33 Χάρης Βαφειάς: Σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύζυγο, με άρωμα...παραμυθιού
09.11.26 , 15:33 Διπλή «απώλεια» για χιλιάδες συνταξιούχους: Χάνουν επίδομα και αυξήσεις
09.11.26 , 15:33 Η Shell προσέφερε μια μοναδική εμπειρία Formula 1 σε νικητές Shell Go+
09.11.26 , 15:30 Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα
09.11.26 , 15:16 GNTM 7: Eντυπωσιακά outfits δίνουν τη θέση τους σε μια γυμνή φωτογράφιση!
09.11.26 , 15:15 Θεσσαλονίκη: Ο Ρόλος Του Ηθοποιού - Μοντέλου - Τι Ισχυρίστηκε
09.11.26 , 15:02 Λ. Αθηνών: Νεκρός 43χρονος Πατέρας Σε Τροχαίο - Έκκληση Της Συζύγου Του
09.11.26 , 15:01 Μαζί για το Παιδί & ΕΚΠΑ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «STEM & Ήπιες Δεξιότητες»
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Βανδή – Θεοδωρίδου: Οι άνδρες της ζωής τους στην πρεμιέρα τους
Χάρης Βαφειάς: Σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύζυγο, με άρωμα...παραμυθιού
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Γιάννης Νταλιάνης: Η καριέρα, το διαζύγιο από τη Λαμπροπούλου και οι κόρες
Άγιος Παντελεήμονας: Σε 24χρονη ανήκει η σορός - Είχε δηλωθεί η εξαφάνιση
Διπλή «απώλεια» για χιλιάδες συνταξιούχους: Χάνουν επίδομα και αυξήσεις
Μαριάντα Πιερίδη: Τα νέα για την υγεία της - Το μήνυμα από το νοσοκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Βίντεο αρχείου MEGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις αναμένονται για συνταξιούχους έως το τέλος του 2026.
  • Η αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί τον Νοέμβριο.
  • Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα πιστωθούν τον Δεκέμβριο με ενσωματωμένες αυξήσεις για το 2027.
  • Χιλιάδες συνταξιούχοι θα αποκλειστούν από το επίδομα των 400 ευρώ και τις αυξήσεις το 2027.
  • Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία για την οικονομική στήριξη των συνταξιούχων.

Δύο διαδοχικές εισοδηματικές ενισχύσεις αναμένουν εκατομμύρια συνταξιούχους έως το τέλος του 2026, καθώς τον Νοέμβριο προγραμματίζεται η καταβολή της αυξημένης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο θα πιστωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου, στις οποίες θα ενσωματωθούν οι αυξήσεις για το 2027.

Βέβαια σε αυτές τις πληρωμές υπάρχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που μένουν εκτός. Τόσο στο επιδομα 400 ευρώ, όσο και στις αυξήσεις στις συντάξεις το 2027.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ 400 ΕΥΡΩ
 |
ΑΥΞΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Shell Go+ Εμπειρία Formula 1
Οικονομια
Η Shell προσέφερε μια μοναδική εμπειρία Formula 1 σε νικητές Shell Go+
Επίδομα Θέρμανσης: Ανοίγει Σύντομα Η Πλατφόρμα
Οικονομια
Επίδομα θέρμανσης 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε την αίτηση
ΔΥΠΑ: Νέο Πρόγραμμα Για Ανέργους Με 27.494 Θέσεις
Οικονομια
Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΔΥΠΑ για 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω
χρήματα ευρώ
Οικονομια
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
εφορία επεξεργασία δήλωσης
Οικονομια
Ε9: Διορθώσεις για 13 χρόνια χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ - πρόστιμα
τιμολόγια ρεύματος
Οικονομια
Τιμή ρεύματος: Έως και τριπλάσιες οι χρεώσεις στα «πράσινα» τιμολόγια
ενοικιαστήρια
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι
οικογένεια
Οικονομια
Ξεκινά ο «κουμπαράς» έως 2.400 ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί
ακίνητα
Οικονομια
Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Σφοδρές αντιδράσεις σε 26 δήμους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top