Το παρελθόν άφησε πίσω του ο Απόστολος Λύτρας και γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή βρίσκοντας όσα έψαχνε στο πρόσωπο της Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στα μπουζούκια με τους δυο τους να είναι ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους. Ο Απόστολος Λύτρας δεν μπορούσε να πάρει το βλέμμα του από το μοντέλο ενώ και εκείνη από την πλευρά της του χάιδευε τρυφερά το πρόσωπο.

Οι δυο τους διασκέδασαν με τα τραγούδια του Χρήστου Πάζη και τραγουδούσαν ο ένας στον άλλον.

Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και η Ηλιάνα σε συνέντευξή της είχε πει πως ο δικηγόρος είναι ένας τρυφερός άνθρωπος και πολλές θα ήθελαν να είναι στη θέση της.

«Είναι πανέξυπνος, έχει καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος. Νιώθω τυχερή που τον γνωρίζω και θεωρώ πως πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη και κοιτάζει μπροστά με αισιοδοξία» είχε πει σε συνέντευξή της στο Πρω1νό.