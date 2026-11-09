Απόστολος Λύτρας: Στα μπουζούκια με τη νέα του σύντροφο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Απόστολος Λύτρας ξεκινά νέα σχέση με τη Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη.
  • Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε μπουζούκια, δείχνοντας τρυφερότητα ο ένας στον άλλον.
  • Η Ηλιάνα περιγράφει τον Λύτρα ως πανέξυπνο, τρυφερό και καλοσυνάτο.
  • Ο έρωτάς τους χαρακτηρίζεται κεραυνοβόλος και η Ηλιάνα νιώθει τυχερή που τον γνωρίζει.
  • Η Ηλιάνα εκφράζει αισιοδοξία για τη σχέση τους.

Το παρελθόν άφησε πίσω του ο Απόστολος Λύτρας και γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή βρίσκοντας όσα έψαχνε στο πρόσωπο της Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη.

Ηλιάνα Μαχρέμη για τη σχέση με τον Λύτρα: «Νιώθω πάρα πάρα πολύ τυχερή»

Απόστολος Λύτρας: Στα μπουζούκια με τη νέα του σύντροφο

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε στα μπουζούκια με τους δυο τους να είναι ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους. Ο Απόστολος Λύτρας δεν μπορούσε να πάρει το βλέμμα του από το μοντέλο ενώ και εκείνη από την πλευρά της του χάιδευε τρυφερά το πρόσωπο. 

Απόστολος Λύτρας: Στα μπουζούκια με τη νέα του σύντροφο

Οι δυο τους διασκέδασαν με τα τραγούδια του Χρήστου Πάζη και τραγουδούσαν ο ένας στον άλλον. 

Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και η Ηλιάνα σε συνέντευξή της είχε πει πως ο δικηγόρος είναι ένας τρυφερός άνθρωπος και πολλές θα ήθελαν να είναι στη θέση της. 

Απόστολος Λύτρας: Στα μπουζούκια με τη νέα του σύντροφο

«Είναι πανέξυπνος, έχει καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος. Νιώθω τυχερή που τον γνωρίζω και θεωρώ πως πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη και κοιτάζει μπροστά με αισιοδοξία» είχε πει σε συνέντευξή της στο Πρω1νό. 

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ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΧΡΕΜΗ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
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