Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »

Η οικογενειακή απόδραση κι η διαφορά θερμοκρασίας με την Ελλάδα

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Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »
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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε στη Ρώμη με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια.
  • Ανέφερε ότι στην Ιταλία είχε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες σε σχέση με την Ελλάδα.
  • Μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι μέσω Instagram, περιλαμβάνοντας βόλτες και γεύματα σε γνωστά εστιατόρια.
  • Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφία με την κόρη της, διατηρώντας την ιδιωτικότητα της.
  • Το ταξίδι της ήταν μια οικογενειακή απόδραση με σκοπό να περάσουν χρόνο μαζί.

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας στην οικογενειακή της απόδραση στη Ρώμη, αποκαλύπτοντας πως η βασική διαφορά που διαπίστωσε σε σχέση με την Ελλάδα ήταν η θερμοκρασία.

Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »

Η παρουσιάστρια μίλησε στον αέρα της εκπομπής της, λίγες ώρες μετά την επιστροφή της από την ιταλική πρωτεύουσα, όπου ταξίδεψε με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια. 

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Στην έναρξη του Super Κατερίνα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Δευτέρα 9 του Νοέμβρη και αρχίζει να κρυώνει ο καιρός σιγά-σιγά».

Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »

Τότε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σχολίασε: «Ήρθε ένα αεράκι αλλά είναι αεράκι Ρώμης αυτό που μπήκε».

Η Κατερίνα Καινούργιου για τον καιρό στη Ρώμη

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια περιέγραψε τι συνάντησε στην Ιταλία και τι πληροφορήθηκε για τον καιρό στην Ελλάδα όσο έλειπε. Όπως είπε: «Παιδιά θα σας πω ότι ταξιδέψαμε με την οικογένειά μου και στην Ιταλία δεν είχε τόσο κρύο όσο εδώ. Στην Ιταλία είχε ζέστη. Μου είπαν ότι το σαββατοκύριακο είχε κρύο εδώ. Είχε πολύ κρύο για αυτό κι οι μπότες κι όλα. Δεν έχει χιονίσει πουθενά;». 

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Από τα λεγόμενά της προκύπτει ότι στην ιταλική πρωτεύουσα οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο ήπιες σε σχέση με την Ελλάδα την ίδια περίοδο.

Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »

Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »

Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »

Η οικογενειακή απόδραση στη Ρώμη

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται στιγμές από την παραμονή τους μέσω Instagram. Στις αναρτήσεις της έδωσε εικόνα από βόλτες στη Ρώμη, στάσεις για φαγητό και οικογενειακές στιγμές από την παραμονή τους στην πόλη. 

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Ανάμεσα στα εστιατόρια που επισκέφθηκαν ήταν το Dal Bolognese και το Alfredo Alla Scrofa, δύο γνωστές γαστρονομικές διευθύνσεις της ιταλικής πρωτεύουσας.

Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »

Η φωτογραφία με την Ξένια και η ανάρτηση στο Instagram

Από τις εικόνες που δημοσίευσε, ξεχώρισε μία φωτογραφία στην οποία η Κατερίνα Καινούργιου κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια κατά τη διάρκεια βόλτας στη Ρώμη. Στην ίδια ανάρτηση, η παρουσιάστρια επέλεξε να καλύψει το πρόσωπο της κόρης της, διατηρώντας την ιδιωτικότητά της. 

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Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «Traveling with you…».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η ανάρτηση αυτή κατέγραψε ένα από τα στιγμιότυπα της οικογενειακής απόδρασης στη Ρώμη, την οποία η παρουσιάστρια αξιοποίησε για χρόνο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους.

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