Nova TV: Εμβληματικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

Έργα αφιερωμένα στην πορεία σπουδαίων γυναικών, τις Τρίτες του Νοεμβρίου

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Ιστορίες Γυναικών Nova
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Εμβληματικές «Ιστορίες Γυναικών» έρχονται και τις Τρίτες του Νοεμβρίου στο Novalifε! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές είναι τα «I am Jackie O» (10/11) και «A Woman at the Head of Dior» (17/11), ενώ θα  θυμηθούν ξανά τo ντοκιμαντέρ «Whitney: Can I Be Me» (24/11).

Nova TV: Εμβληματικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

Στο ντοκιμαντέρ «I Am Jackie O»» που θα προβληθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου (2020, διάρκειας 79’) οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν σπάνιο υλικό και μαρτυρίες που ακολουθούν την Τζάκι Κένεντι Ωνάση από Πρώτη Κυρία σε παγκόσμιο είδωλο, φωτίζοντας τις τραγωδίες, τις σχέσεις και την αποφασιστικότητα που διαμόρφωσαν τη δημόσια και ιδιωτική ζωή της.

Nova TV: Εμβληματικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

Η συνέχεια την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 21:00 περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ «A Woman at the Head of Dior» (2021, διάρκειας 55’). Η κάμερα ακολουθεί τη Μαρία Γκράτσια Κιούρι, την πρώτη γυναίκα επικεφαλής του Dior, καθώς δημιουργεί μια νέα συλλογή υψηλής ραπτικής. Από τα σχέδια έως την πασαρέλα, τέχνη, φεμινισμός και δεξιοτεχνία διαμορφώνουν το όραμά της. 

Nova TV: Εμβληματικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

Απόλαυσε τις «Ιστορίες Γυναικών» στo Novalifε, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.
 

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