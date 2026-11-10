GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!»

Ποιο μοντέλο παίρνει τα 1.000 ευρώ και την ασυλία;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δοκιμασία του GNTM περιλάμβανε καμπάνια ομορφιάς και γυμνή φωτογράφιση.
  • Η Άννα κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία και το έπαθλο των 1.000 ευρώ, καθώς και ασυλία για το επόμενο πλατό.
  • Η Σταυρούλα ήταν δεύτερη με θετικά σχόλια για τη φωτογραφία της, χαρακτηριζόμενη «συγκλονιστική».
  • Οι κριτές επαίνεσαν το concept της Άννας και οι συμπαίκτες εξέφρασαν ενστάσεις για τις επιλογές των κριτών.
  • Η ένταση στο παιχνίδι αυξάνεται με τις διαφωνίες μεταξύ των παικτών.

Μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες του φετινού GNTM ολοκληρώθηκε, με τη σημερινή φωτογράφιση να βάζει τα μοντέλα σε βαθιά νερά. Με δύο πολύ συγκεκριμένα και δύσκολα ζητούμενα -την καμπάνια ομορφιάς και φυσικά τη «γυμνή» φωτογράφιση- ο ανταγωνισμός χτύπησε κόκκινο.

GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!»

Όπως επεσήμανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η σημερινή διαδικασία ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όμως δύο μοντέλα κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να φέρουν τις καλύτερες φωτογραφίες, βρισκόμενες δικαιωματικά στις top λήψεις: η Σταυρούλα και η Άννα

Η απόλυτη ανατροπή! Η Σταυρούλα Μ. αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM

GNTM 7: Η Σταυρούλα και η Άννα είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες

GNTM 7: Η Σταυρούλα και η Άννα είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς

Παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό, η Άννα ήταν αυτή που κατάφερε να κερδίσει την προτίμηση των κριτών, παίρνοντας όχι μόνο την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, αλλά και το έπαθλο των 1.000 ευρώ, καθώς και την ασυλία για το επόμενο πλατό! 

GNTM: Η φωτογράφιση της Σταυρούλας Χ. που «μύρισε» καλοκαίρι

GNTM 7: Η Άννα είχε την καλύτερη λήψη της δοκιμασίας

GNTM 7: Η Άννα είχε την καλύτερη λήψη της δοκιμασίας

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη» δήλωσε ενθουσιασμένη με την επιτροπή να της δίνει θερμά συγχαρητήρια και να αποθεώνει το concept και την εποχή που παρουσίασε. 

GNTM: Το εντυπωσιακό σετ του Γιάννη - «Είσαι ο Θεός της θάλασσας»

GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!», είπε ευτυχισμένη η Άννα

GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!», είπε ευτυχισμένη η Άννα

Οι διακρίσεις και οι αντιδράσεις

Η Σταυρούλα βρέθηκε επίσης στην κορυφαία δυάδα, κερδίζοντας θετικά σχόλια για τη δική της φωτογραφία, η οποία χαρακτηρίστηκε «συγκλονιστική», ενώ μαζί με τους Ακύλα και Γιάννη ξεχώρισαν και για την καλύτερη αποτύπωση της εποχής (την καλύτερη τριπλέτα), εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους και παραμένοντας εκτός κινδύνου για την επόμενη φάση. 

GNTM: Χαμός στην ομαδική φωτογράφιση του φθινοπώρου - «Δεν έχουμε λήψη!»

GNTM 7: Δεύτερη καλύτερη φωτογραφία είχε η Σταυρούλα Χ.

GNTM 7: Δεύτερη καλύτερη φωτογραφία είχε η Σταυρούλα Χ.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει πάντα στο GNTM, οι γνώμες και τα σχόλια από τους συμπαίκτες δεν έλειψαν, με ορισμένους να εκφράζουν τις δικές τους ενστάσεις για τις επιλογές και τα αποτελέσματα των κριτών, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7

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