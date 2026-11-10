Μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες του φετινού GNTM ολοκληρώθηκε, με τη σημερινή φωτογράφιση να βάζει τα μοντέλα σε βαθιά νερά. Με δύο πολύ συγκεκριμένα και δύσκολα ζητούμενα -την καμπάνια ομορφιάς και φυσικά τη «γυμνή» φωτογράφιση- ο ανταγωνισμός χτύπησε κόκκινο.

Όπως επεσήμανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η σημερινή διαδικασία ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όμως δύο μοντέλα κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να φέρουν τις καλύτερες φωτογραφίες, βρισκόμενες δικαιωματικά στις top λήψεις: η Σταυρούλα και η Άννα.

GNTM 7: Η Σταυρούλα και η Άννα είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς

Παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό, η Άννα ήταν αυτή που κατάφερε να κερδίσει την προτίμηση των κριτών, παίρνοντας όχι μόνο την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, αλλά και το έπαθλο των 1.000 ευρώ, καθώς και την ασυλία για το επόμενο πλατό!

GNTM 7: Η Άννα είχε την καλύτερη λήψη της δοκιμασίας

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη» δήλωσε ενθουσιασμένη με την επιτροπή να της δίνει θερμά συγχαρητήρια και να αποθεώνει το concept και την εποχή που παρουσίασε.

GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!», είπε ευτυχισμένη η Άννα

Οι διακρίσεις και οι αντιδράσεις

Η Σταυρούλα βρέθηκε επίσης στην κορυφαία δυάδα, κερδίζοντας θετικά σχόλια για τη δική της φωτογραφία, η οποία χαρακτηρίστηκε «συγκλονιστική», ενώ μαζί με τους Ακύλα και Γιάννη ξεχώρισαν και για την καλύτερη αποτύπωση της εποχής (την καλύτερη τριπλέτα), εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους και παραμένοντας εκτός κινδύνου για την επόμενη φάση.

GNTM 7: Δεύτερη καλύτερη φωτογραφία είχε η Σταυρούλα Χ.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει πάντα στο GNTM, οι γνώμες και τα σχόλια από τους συμπαίκτες δεν έλειψαν, με ορισμένους να εκφράζουν τις δικές τους ενστάσεις για τις επιλογές και τα αποτελέσματα των κριτών, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.

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