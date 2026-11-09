Συντελεστές δόμησης: Κύμα αντιδράσεων από «γαλάζιους» δημάρχους

«Φρένο» στις μελέτες για επιπλέον δόμηση σε επιβαρυμένες περιοχές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το υπουργείο Περιβάλλοντος αναστέλλει την ενίσχυση του συντελεστή δόμησης σε επιβαρυμένες περιοχές, όπως τα Βόρεια Προάστια της Αττικής.
  • Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε «πάγωμα» του σχεδίου, που είναι υπό διαβούλευση.
  • Πολλοί δήμαρχοι της ΝΔ εκφράζουν αντιρρήσεις και απειλούν με προσφυγές κατά της υπερδόμησης.
  • Οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους και να προτείνουν τροποποιήσεις.

Κάνει όπισθεν μετά τις αντιδράσεις πολλών δημάρχων  το υπουργείο Περιβάλλοντος, για την προοπτική ενίσχυσης του συντελεστή δόμησης σε πολλές περιοχές και μάλιστα σε ορισμένες που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες από την πυκνή δόμηση, όπως στα Βόρεια Προάστια της Αττικής. 

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«Φρένο» στις μελέτες για επιπλέον δόμηση σε επιβαρυμένες περιοχές 

Ο Γιώργος Ευγενίδης επισήμανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ότι πολλά σχέδια «πεθαίνουν» στη διαβούλευση και αυτό μπορεί να συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση. Μετά τη δημοσιοποίηση των μελετών που προβλέπουν δυνατότητα για δόμηση μεγαλύτερων και ψηλότερων κτιρίων σε πολλές περιοχές της χώρας, και ειδικά σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου που είναι επιβαρυμένες, ήρθε σήμερα ο αρχικός εμπνευστής, ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου να προαναγγείλει «πάγωμα» του σχεδίου. 

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Όπως ανέφερε το σχέδιο νόμου είναι ακόμα υπό διαβούλευση και οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων στον αρχικό σχεδιασμό.

Κύμα αντιδράσεων από «γαλάζιους» δημάρχους για τους συντελεστές δόμησης   

Πάντως, στην κυβερνητική όπισθεν πρέπει να έχουν συντελέσει και οι ενστάσεις πολλών δημάρχων της Αττικής -  ειδικά στα βόρεια προάστια - που πρόσκεινται και στη ΝΔ και έχουν προαναγγείλει ακόμα και για προσφυγές για την προοπτική «παράθυρου»  υπερδόμησης των περιοχών τους.

« Άλλωστε, μια ματιά στην πηγμένη καθημερινά Κηφισίας θα πείσει και τους αρμοδίους, όπως την καθ' ύλην αρμόδια υφυπουργό Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη που είναι αρμόδια για το θέμα» κατέληξε ο Γ. Ευγενίδης στο σχόλιό του.   
 

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