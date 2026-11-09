O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσε εκ νέου σήμερα κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας, σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Άραγε, υπάρχει κανείς που να πιστεύει πραγματικά πως αυτή "η εκλογική αναμέτρηση" ήταν τίμια;», έγραψε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ο οποίος πολύ σύντομα υποσχέθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης πως θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, επανήλθε στους ισχυρισμούς του περί νοθείας, χωρίς να κατονομάζει αυτήν τη φορά τους Δημοκρατικούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ηλικίας 80 ετών, καταφέρθηκε κατά της πρόωρης ψηφοφορίας, που επιτρέπεται στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες και παραδοσιακά την προτιμούν οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα από τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων της πρόωρης ψηφοφορίας ήταν «τόσο συντριπτικά που θα ήταν αδύνατο να κερδίσει κανείς, ανεξαρτήτως του αριθμού των πολιτών που θα πήγαιναν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ανήμερα των εκλογών.

«Πώς οι δημοσκοπήσεις έπεσαν τόσο έξω;», διερωτήθηκε και ενώ οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προέβλεπαν νίκη των Δημοκρατικών, πριν από τις κάλπες. «Οι εκλογές μας είναι τόσο νοθευμένες, δεν έχετε ιδέα», είχε δηλώσει ήδη την Πέμπτη.

