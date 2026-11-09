ΔΥΠΑ 1.000 νέες θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία στους δήμους

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Οικονομια
Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, για τα νέα προγράμματα απασχόλησης (βίντεο OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε 1.000 νέες θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία στους δήμους.
  • Η Γιάννα Χορμόβα τόνισε τη συνεργασία με τους ΟΤΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης.
  • Σχεδιάζεται πρόγραμμα επιδότησης εξ αποστάσεως εργασίας για 38 ορεινούς δήμους με 8.500 ανέργους.
  • Η ΔΥΠΑ εξελίσσεται σε μοχλό διασύνδεσης του ανθρώπινου δυναμικού με την αγορά εργασίας.
  • Στόχος είναι η αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων και η βέλτιστη διαχείριση υποδομών.

Την ενίσχυση του κοινού βηματισμού μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιέγραψε η επικεφαλής της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής της τέθηκαν η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και η βέλτιστη διαχείριση της περιουσίας και των κτιριακών υποδομών του οργανισμού προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Κομβικό σημείο των νέων πρωτοβουλιών αποτελεί ο σχεδιασμός προγράμματος συστηματικής επιδότησης της εξ αποστάσεως εργασίας, το οποίο στοχεύει σε 38 μικρούς ορεινούς δήμους με 8.500 εγγεγραμμένους ανέργους. Η κυρία Χορμόβα υπογράμμισε ότι ο ρόλος της ΔΥΠΑ έχει μετεξελιχθεί ουσιαστικά, υπερβαίνοντας την απλή καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λειτουργώντας πλέον ως μοχλός διασύνδεσης του ανθρώπινου δυναμικού με την αγορά εργασίας.

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