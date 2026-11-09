Αποκαλύπτει ονόματα για τις εταιρείες ο πασίγνωστος ηθοποιός - μοντέλο

Τι είπε στους ελεγκτές που πήγαν στο σπίτι του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ηθοποιός και μοντέλο Ε.Π. απολογείται για απάτη με νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη, με χρέη 596.000 ευρώ.
  • Εμφανίζεται ως αχυράνθρωπος σε οκτώ εταιρείες, με αμοιβές από 100 ευρώ και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τα χρέη.
  • Η έρευνα αποκαλύπτει κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ, με 1.283 εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων πρώην αθλητών.
  • Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν είχαν έλεγχο στις επιχειρήσεις και ότι οι εισπράξεις διαχειρίζονταν άλλοι.
  • Αρχές αναζητούν επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης και έχουν εντοπίσει πλαστογραφίες σε 19 εξουσιοδοτήσεις.

Αποφασισμένος να δώσει ονόματα και στοιχεία εμφανίζεται ο πασίγνωστος ηθοποιός και μοντέλο με τα αρχικά Ε.Π., ο οποίος απολογείται πρώτος το πρωί της Τρίτης για την απάτη με τα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης

Φοροδιαφυγή «μαμούθ»: Σερβιτόροι, καθαρίστριες, ψήστες ως «αχυράνθρωποι»

O E.Π. συμμετείχε ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες, με τα χρέη να φτάνουν σχεδόν τις 596.000 ευρώ.  

Ο πασίγνωστος ηθοποιός και μοντέλο εμφανίζεται για πρώτη φορά ως αχυράνθρωπος την 1η Μαρτίου 2023. Η αμοιβή του ήταν μικρά ποσά, που ξεκινούσαν από τα 100 ευρώ, ενώ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εμφανιζόταν ως υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης. 

Κύκλωμα Θεσσαλονίκη: Δίνει ονόματα ο πασίγνωστος ηθοποιός - μοντέλο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, όταν οι ελεγκτές πήγαν στο σπίτι του για έρευνα, τους είπε: 

«Για τη μία εταιρεία είμαι ακόμα διαχειριστής, ωστόσο βρίσκομαι στη διαδικασία να την κλείσω λόγω οφειλών, για τις οποίες δεν ευθύνομαι. Γυναίκα από την Ηλιούπολη με έβαλε στην επιχείρηση και, όταν ζήτησα να φύγω, εξαφανίστηκε. Ομοίως και για άλλη εταιρεία. Για τρίτη εταιρεία ήμουν διαχειριστής και διέκοψα». 

Απάτη με τα νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Αύριο αναμένεται να μιλήσει για όλα: ποιοι τον προσέγγισαν, ποιοι τον έβαλαν στις εταιρείες και τι ποσά λάμβανε. Επιπλέον, θα υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε το ύψος του χρέους που του καταλογίζεται. 

Θεσσαλονίκη: Πώς στήθηκε η απάτη των 206 εκατ. ευρώ με εικονικούς διαχειριστές εταιρειών 

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για το κύκλωμα φοροδιαφυγής ύψους 206.000.000 ευρώ σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 1.283 άτομα. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται και τρεις γνωστοί πρώην αθλητές: ένας μπασκετμπολίστας και δύο ποδοσφαιριστές. 

Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, τέσσερα κυκλώματα είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο «αχυρανθρώπων», χρησιμοποιώντας τους ως διαχειριστές εταιρειών, προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ορισμένοι από αυτούς υποστηρίζουν ότι δεν είχαν πραγματικό έλεγχο στις επιχειρήσεις και ότι οι ίδιοι λάμβαναν ελάχιστα χρήματα, ενώ τις εισπράξεις τις διαχειρίζονταν άλλα πρόσωπα. 

Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και περίπτωση γυναίκας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, ενώ βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.  

Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε πλαστογράφηση υπογραφών υπαλλήλων ΚΕΠ σε 19 εξουσιοδοτήσεις, τις οποίες οι ίδιοι αρνήθηκαν ότι είχαν υπογράψει. 

Οι Αρχές αναζητούν γνωστούς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, ενώ αποκαλυπτικοί είναι και διάλογοι μεταξύ κατηγορούμενου δικηγόρου και λογιστή, στους οποίους γίνεται αναφορά σε έγγραφο που δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί.  

Οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων ξεκινούν αύριο, με τους 12 να αντιμετωπίζουν την κατηγορία ότι είχαν διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. 

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