Δείτε το νέο trailer για την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Η ελληνική τηλεόραση απέκτησε επιτέλους το πρωινό ραντεβού που της έλειπε, έναν προορισμό γεμάτο αλήθεια, συναίσθημα και αυθεντική παρέα.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη, ανέλαβε τα ηνία της πρωινής ζώνης του Star με την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ταλέντου, σκληρής δουλειάς και βαθιάς σύνδεσης με το κοινό.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εκπομπής, η Ζήνα μας υποδέχεταιμε το πιο ζεστό χαμόγελο, κρατώντας την κούπα της και δίνοντας το σύνθημα για μια διαφορετική ημέρα. Όπως χαρακτηριστικά έχει δηλώσει η ίδια: «Αυτός ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό... Δεν υπάρχει Πρώτος Καφές χωρίς γυναικείο σουσού, χωρίς αυτή την ατόφια παρέα που έχουμε χτίσει χρόνια τώρα!»

Η εκπομπή ήρθε για να γεμίσει το κενό της πρωινής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, συνδυάζοντας ιδανικά το πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ με την ανθρώπινη ματιά.

Μια Dream Team στη διάθεση της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας

Στο πλευρό της Ζήνας βρίσκεται μια ισχυρή, έμπειρη και πολυδύναμη ομάδα δημοσιογράφων που εγγυάται την εγκυρότητα και τον παλμό της επικαιρότητας:

Ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, με καίριες παρεμβάσεις στο αστυνομικό και κοινωνικό ρεπορτάζ. Η Λιλή Πυράκη, με τη δική της ξεχωριστή δημοσιογραφική ματιά, καθώς και οι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, που συμπληρώνουν το πιο δυναμικό τηλεοπτικό πάνελ.

Όλα όσα έχουν σημασία, χωρίς ταμπέλες

Ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα δεν είναι απλώς μια εκπομπή που καταγράφει τα γεγονότα· τα αναλύει, τα συζητά και τα μοιράζεται με τους τηλεθεατές σαν να βρίσκονται σε ένα μεγάλο, φιλόξενο σαλόνι. Με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, η εκπομπή γεφυρώνει μοναδικά την ενημέρωση με την ψυχαγωγία, θυμίζοντάς μας ότι η ίδια η ζωή έχει αλήθεια, γέλιο, συγκίνηση, αλλά πάνω απ' όλα ελπίδα.

Καθημερινά στις 09:30 το πρωί, το ραντεβού στο Star είναι δεδομένο. Γιατί ο πρώτος καφές της ημέρας δεν είναι απλώς μια συνήθεια... είναι η καλύτερη παρέα μας!

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα