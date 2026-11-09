Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η νέα συνήθεια με τη Ζήνα Κουτσελίνη έγινε θεσμός

Καθημερινά στις 09:30 το πρωί, το ραντεβού στο Star είναι δεδομένο!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη παρουσίασε την εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα" στο Star, γεμίζοντας το κενό της πρωινής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
  • Η εκπομπή συνδυάζει δημοσιογραφικό ρεπορτάζ με ανθρώπινη προσέγγιση, δημιουργώντας μια φιλόξενη ατμόσφαιρα για τους τηλεθεατές.
  • Στο πλευρό της Ζήνας βρίσκεται μια έμπειρη ομάδα δημοσιογράφων, όπως ο Γρηγόρης Γκουντάρας και ο Αλέξανδρος Καλαφάτης.
  • Η εκπομπή προβάλλεται καθημερινά στις 09:30 π.μ., προσφέροντας ενημέρωση και ψυχαγωγία με επίκεντρο τον άνθρωπο.
  • Ο "Πρώτος Καφές" έχει γίνει θεσμός στην ελληνική τηλεόραση, προσφέροντας αλήθεια, γέλιο και ελπίδα.

Η ελληνική τηλεόραση απέκτησε επιτέλους το πρωινό ραντεβού που της έλειπε, έναν προορισμό γεμάτο αλήθεια, συναίσθημα και αυθεντική παρέα.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η νέα συνήθεια με τη Ζήνα Κουτσελίνη έγινε θεσμός

Η αγαπημένη παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη, ανέλαβε τα ηνία της πρωινής ζώνης του Star με την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ταλέντου, σκληρής δουλειάς και βαθιάς σύνδεσης με το κοινό.

 

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εκπομπής, η Ζήνα μας υποδέχεταιμε το πιο ζεστό χαμόγελο, κρατώντας την κούπα της και δίνοντας το σύνθημα για μια διαφορετική ημέρα. Όπως χαρακτηριστικά έχει δηλώσει η ίδια: «Αυτός ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό... Δεν υπάρχει Πρώτος Καφές χωρίς γυναικείο σουσού, χωρίς αυτή την ατόφια παρέα που έχουμε χτίσει χρόνια τώρα!»

Η εκπομπή ήρθε για να γεμίσει το κενό της πρωινής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, συνδυάζοντας ιδανικά το πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ με την ανθρώπινη ματιά.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η νέα συνήθεια με τη Ζήνα Κουτσελίνη έγινε θεσμός

Μια Dream Team στη διάθεση της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας

Στο πλευρό της Ζήνας βρίσκεται μια ισχυρή, έμπειρη και πολυδύναμη ομάδα δημοσιογράφων που εγγυάται την εγκυρότητα και τον παλμό της επικαιρότητας:

Ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, με καίριες παρεμβάσεις στο αστυνομικό και κοινωνικό ρεπορτάζ. Η Λιλή Πυράκη, με τη δική της ξεχωριστή δημοσιογραφική ματιά, καθώς και οι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, που συμπληρώνουν το πιο δυναμικό τηλεοπτικό πάνελ.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η νέα συνήθεια με τη Ζήνα Κουτσελίνη έγινε θεσμός

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η νέα συνήθεια με τη Ζήνα Κουτσελίνη έγινε θεσμός

Όλα όσα έχουν σημασία, χωρίς ταμπέλες

Ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα δεν είναι απλώς μια εκπομπή που καταγράφει τα γεγονότα· τα αναλύει, τα συζητά και τα μοιράζεται με τους τηλεθεατές σαν να βρίσκονται σε ένα μεγάλο, φιλόξενο σαλόνι. Με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, η εκπομπή γεφυρώνει μοναδικά την ενημέρωση με την ψυχαγωγία, θυμίζοντάς μας ότι η ίδια η ζωή έχει αλήθεια, γέλιο, συγκίνηση, αλλά πάνω απ' όλα ελπίδα.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Η νέα συνήθεια με τη Ζήνα Κουτσελίνη έγινε θεσμός

Καθημερινά στις 09:30 το πρωί, το ραντεβού στο Star είναι δεδομένο. Γιατί ο πρώτος καφές της ημέρας δεν είναι απλώς μια συνήθεια... είναι η καλύτερη παρέα μας!

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
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STAR
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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ΛΙΛΗ ΠΥΡΑΚΗ
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