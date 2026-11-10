Μετά την οικειοθελή της αποχώρηση από το GNTM 7 η Σταυρούλα Μ. ήπιε τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» και εξήγησε τους λόγους που αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει δημιουργικά props, εμπνευσμένα από τους καρπούς και τα αγαθά που προκειμένου να καλύψει το σώμα της.

Όταν η Μπέττυ Μαγγίρα της είπε να ξεκινήσει πρώτη τη φωτογράφιση, τότε έκεινη έβαλε τα κλάμματα και είπε πως δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο γι’ αυτό και πήρε την απόφαση να αποχωρήσει.



«Υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Το βρήκα σαν αφορμή. Δεν ένιωθα πως αν κάνω αυτό τη φωτογράφιση θα δείξω πόσο καλό μοντέλο είμαι. Δεν το μετάνιωσα που έφυγα. Είχα θέμα με την προβολή στην τηλεόραση. Αν ήταν για περιοδικό θα το έκανα. Θέλω να έχω τον έλεγχο όλων όσων κάνω» είπε χαρακτηριστικά η Σταυρούλα Μ.

Tα μοντέλα του κορυφαίου show μόδας κλήθηκαν να φωτογραφηθούν για μια beauty καμπάνια, ατομικά αλλά και σε τριάδες, όπου κάθε μοντέλο αντιπροσωπεύει έναν μήνα του χρόνου, ενώ κάθε τριάδα συμβολίζει μία από τις τέσσερις εποχές. δημιουργικά props, εμπνευσμένα από τους καρπούς και τα αγαθά που προσφέρει κάθε μήνας και να τα αξιοποιήσουν ανάλογα, προκειμένου να καλύψουν το σώμα τους και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της φωτογράφισης.

Στα backstage που εξασφάλισε η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, τα μοντέλα σχολιάζουν στον Σπύρο Σιγούρο την απόφαση της Σταυρούλας Μ, να φύγει από το παιχνίδι.

Ακύλλας GNTM 7

«Ίσως να μη θέλει αρκετά το modelling» είπε ο Ακύλλας με την Anastazja να κρίνει φάουλ την απόφασή της εκφράζοντας την άποψη πως όταν παίρνεις την απόφαση να είσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι δέχεσαι να φωτογραφηθείς σε όποιο concept σου πούνε.

«Λες όχι σε ένα concept και κλαις, έφτασες μέχρι εδώ για να πεις μετά ότι φεύγω;» ανέφερε χαρακτηριστικά

Η Anastazja σχολιάζει την οικειοθελή αποχώρηση της Σταυρούλας

Η ίδια σε άλλο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε αναφέρθηκε και στο ποιες είναι σήμερα οι σχέσεις της με τον Μάνο με τον οποίο ήρθε σε ρήξη όταν έπρεπε να συνεργαστεί μαζί του για μία φωτογράφιση.

«Είχα πάει εκεί για να κάνω modelling και όχι παρέες. Μπορεί να ήμουν άδικη με τον Μάνο. Είχε ξεπεράσει τα όρια μου» είπε η Σταυρούλα Μ.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα



